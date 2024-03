Raúl "Negro" Araiza revela su última voluntad, así quiere que lo "despidan" sus familiares y amigos

El famoso conductor del "programa Hoy", Raúl "Negro" Araiza se robó todos los reflectores en el mundo del espectáculo al revelar que ya dio instrucciones a sus familiares sobre cómo quiere que sea su último adiós después de su fallecimiento. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

A sus 59 años de edad Raúl "Negro" Araiza se ha consolidado como uno de los máximos referentes del entretenimiento gracias al trabajo que ha realizado durante tantos años como titular del "programa Hoy" y en "Miembros Al Aire", por lo que su reciente entrevista hizo bastante ruido en la industria.

Ante el repentino fallecimiento de su amigo, Nicandro Díaz, el conductor de televisión, Raúl "Negro" Araiza se sinceró con los medios de comunicación para revelar que tiene lista su última voluntad, pues incluso sus familiares ya fueron informados de su decisión.

Durante la transmisión del programa "Ventaneando" del martes 26 de marzo el también actor de telenovelas dijo que ya ha platicado con su familia sobre su último adiós después de su muerte. Raúl "Negro" Araiza quiere que sus restos sean arrojados al mar, tal y como sucedió con su papá.

En este sentido el compañero de Andrea Legarreta y Galilea Montijo en el "programa Hoy" reveló que les dijo a sus familiares que no quiere que lo dejen "conectado" o "encerrado".

"Se ha hablado, me hace reflexionar mucho. A mi no me dejen conectado, a mi en el mar, no me dejen encerrado", contó.