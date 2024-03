Muere la influencer de belleza Jessica Pettway a los 36 años, fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino

El mundo de las redes sociales se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de la famosa influencer Jessica Pettway. La querida creadora de contenido murió a los 36 años tras ser diagnosticada con cáncer de cuello uterino.

Fue hace nueve meses cuando Jessica Pettway conmovió a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Tras una intensa lucha la influencer perdió la vida y la noticia fue anunciada por su hermana.

Por medio de sus redes sociales Reyni Pettway, hermana de Jessica Pettway, escribió un desgarrador mensaje para darle el último adiós a la influencer especializada en temas de belleza y moda. La publicación inmediatamente se volvió viral.

En una fotografía de ella y la influencer, la joven reportó que su hermana perdió la vida el 13 de marzo. Junto a la imagen escribió un mensaje expresando el gran dolor que le dejó la muerte de Jessica Pettway. Los internautas le enviaron sus condolencias y le brindaron todo su apoyo.

En otra parte del texto Reyni Pettway aseguró que su vida no será la misma sin la presencia de su hermana. La joven dijo que la muerte de Jessica Pettway representa un gran dolor en su vida. Finalmente agradeció todas las muestras de apoyo que le han hecho llegar los internautas.

Hace nueve meses Jessica Pettway, reconocida creadora de contenido con tips de belleza, informó que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en fase tres. La influencer reveló que presentó algunos síntomas y acudió con el especialista para recibir el diagnostico.

"El 8 de febrero de 2023 me realizó una biopsia ambulatoria. Cuando me desperté de la anestesia, me dijo casualmente: 'Sí, tienes cáncer de cuello uterino en etapa 3', escribió.