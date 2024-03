Actriz acusa a Johnny Depp de presunto maltrato verbal durante el rodaje de una película

Aunque Johnny Depp ganó el juicio contra Amber Heard en 2022 las acusaciones en contra del actor no se terminan, esta vez una actriz lo acusó de presunto maltrato verbal durante el rodaje de la cinta “Blow” en 2001. Lola Glaudini recordó la traumática experiencia con el actor, quien estalló en su contra frente al elenco y el director que no hicieron nada por detenerlo o defenderla.

Actriz recuerda traumática experiencia con Johnny Depp

En entrevista para el podcast “Powerful Truth Angels”, la actriz Lola Glaudini -famosa por su participación en la serie “Mentes Criminales”- recordó la mala experiencia que tuvo junto a Johnny Depp durante sus inicios en Hollywood. Aunque estaba emocionada por trabajar junto a una de sus estrellas favoritas, se llevó una gran decepción cuando estalló y le gritó frente a todos en el set.

Lola Glaudini acusa a Johnny Depp de presunto maltrato verbal durante el rodaje de la cinta "Blow". Foto: IG @lolaglaudinifanpage

“Escucho la señal, estallo en risas. Johnny Depp, cuando dicen ‘corte’, camina hacia mí y me apunta con el dedo directo en la cara y yo estaba en un bikini en el suelo, de esta forma. Y viene hacia mí y dice: ‘¿Quién carajo te crees que eres?¿Quién carajo te crees que eres? ¡Cállate la put* boca! Estoy saliendo aquí tratando de decir mis malditas líneas y me estas desconcentrado. Maldita idio**”, recordó.

“Me reventó en la cara. Lo único que me pasaba por la cabeza era: ‘No llores, no llores, no llores, no llores’”, recordó Glaudini quien explicó que había recibido del director la instrucción de reír durante la escena de Depp por lo que le sorprendió que no interviniera cuando éste le grito, incluso, fue ignorada por todos en el set durante varias horas.

El actor se disculpó argumentando que su reacción se debía a que continuaba en personaje. Foto: IG @johnnydepp

Lola Glaudini recuerda juicio con Amber Heard

Lola Glaudini, de 52 años, indicó que tras lo ocurrido se refugió en su camerino para llorar y hablar con su padre. Momentos más tarde llegó Johnny Depp para pedirle una disculpa argumentando que su reacción fue culpa del personaje ya que estaba “my en su cabeza”.

La actriz recordó ese mismo argumento de Johnny Depp al escuchar uno de los testimonios de Amber Heard durante el mediático juicio de 2022, pues aseguró que reconoció en eso un patrón: “Eso es exactamente lo que él me dijo en ese momento. Realmente me llevó de vuelta”.