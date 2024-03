Daniel Bisogno "regresa" a Ventaneando y agradece públicamente a Pati Chapoy: " te apareciste en mi vida como un ángel”

Daniel Bisogno tenía preocupado a todo México, luego de pasar muchas complicaciones debido a una infección pulmonar, por lo que hoy durante el programa del 15 de marzo de “Ventaneando” reapareció para hablar de su estado de salud.

Noticia que regresa la esperanza de todos sus fans, pues fueron días difíciles para el conductor, por lo que agradeció públicamente a su compañera Pati Chapoy, pues fue clave en su difícil situación

El querido conductor regresó, pero no de la forma más tradicional, ya que fue mediante un mensaje de voz que pudimos escuchar al conductor, dejando un emotivo mensaje en vivo.

“Me he recuperado bastante bien para todo, todavía no puedo desplazarme, ni subir las escaleras. Estoy ya moviéndome casi al cien, pero falta un poco, mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero”, comentó Daniel Bisogno.