Paola Rojas revela cómo es la relación de sus hijos con su nuevo novio: “Será retador”

Durante las últimas horas el nombre de Paola Rojas ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que la conductora de “Netas Divinas” confesó ante distintos medios de comunicación como es la relación entre sus hijos y su novio, el empresario argentino, Marcelo Imposti, por lo que las palabras de la periodista dejaron boquiabierto a más de uno.

Estas declaraciones de Paola Rojas fueron vertidas durante el evento denominado “31 mujeres que amamos” de la revista Quién, donde la periodista fungió como conductora y durante un breve encuentro que sostuvo con los medios de comunicación, los reporteros aprovecharon para cuestionar a la titular de “Netas Divinas” sobre la relación entre sus hijos, Leonardo y Paulo, con su novio, Marcelo Imposti.

Al escuchar este cuestionamiento, Paola Rojas comenzó a reír y bromeó con el periodista pues es bien sabido que casi no acostumbre a hablar de su vida privada, sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción y confesó que sus herederos, quienes son producto de su relación con Luis Roberto Alves “Zague”, se llevan muy bien con Marcelo Imposti, por lo que la también actriz dijo sentirse sumamente afortunada.

“Fíjate que, para mi fortuna, tengo tan buena suerte, no sé si en todo, pero en esto en particular me considero afortunadísima porque mi novio se lleva muy bien con mis hijos, él también tiene hijos y la verdad es que eso fue lo que nos ayudó a vincularnos todos, sus hijos son encantadores, se llevan muy bien con los míos, entonces eso lo hizo todo muy fácil, los niños quieren estar cerca y pues listo, digamos que el combo ayudó”, expresó Paola Rojas.

Paola Rojas confesó que sus hijos se llevan muy bien con su novio, Marcelo Imposti. Foto: IG: paolarojas

Paola Rojas asegura que su relación con sus hijos se tornará retadora

En otro momento de la entrevista, Paola Rojas señaló que actualmente sostiene una muy buena relación con sus dos hijos, sin embargo, señaló que en los próximos meses o años su convivencia podría tornarse un tanto retadora pues en el caso de los también hijos de Zague, entrarán a la adolescencia, mientras que la periodista comenzará a lidiar con los síntomas de la menopausia, no obstante, se mostró confiada en que todos saldrán bien librados de este complejo proceso.

“Ya están pre, tienen doce años, entonces en media hora les va a llegar la adolescencia y en cuarenta y cinco minutos me va a llegar a mí la menopausia, entonces vamos a ver cómo se pone esa combinación de hormonas, seguramente va a ser retador, imagínate, todas esas hormonas de todos los integrantes, pero los retos son hermosos, sobre todo ese, de la crianza de los hijos, cada vez me divierto más con ellos, conforme crecen somos compañeros y viajamos y hacemos otras cosas que antes no se podía, entonces se va poniendo más divertido”, finalizó la periodista, quien también destacó el hecho de que sus hijos se hayan criado en un ambiente de respeto hacia las mujeres aprovechando la temática del evento.