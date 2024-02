Gerard Piqué asegura ser un buen mexicano, pero lo tunden por “despreciar” dulces típicos: VIDEO

Durante las últimas horas el nombre de Gerard Piqué ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que el ex de Shakira se convirtió en blanco de fuertes críticas tras su reciente visita a México pues resulta que el exfutbolista aseguró ser un buen mexicano, sin embargo, enseguida le hizo un “desprecio” a los dulces típicos, por lo que, como era de esperarse, las críticas en su contra no pararon de llegar.

Toda esta polémica en la que se encuentra involucrado Gerard Piqué se originó por una entrevista que el presidente de la Kings League le concedió a TUDN USA y el momento controversial fue cuando Valeria González organizó una dinámica en la hizo que el exfutbolista del Barcelona probara algunos dulces típicos mexicanos y aunque al principio todo iba bien las cosas no terminaron de la mejor manera.

En la referida dinámica, Valeria González le presentó a Gerard Piqué cinco dulces tradicionales mexicanos y tenía que probar todos y cada uno de ellos para posteriormente otorgarles una calificación del 1 al 10 y para empezar el presidente de la Kings Leagues aseguró que no comería nada que solo pretendía chupar por precaución ante el picante.

Así fue el desprecio de Gerard Piqué a los dulces mexicanos

Lo primero que probó Gerard Piqué fue un Pulparindo y no pudo evitar hacer una cara de desagrado cuando lo probó debido a su acidez por lo que le otorgó un ocho de calificación, posteriormente probó un Pelón Pelo Rico y aseguró que era “una put*ada” debido a que se enchiló, no obstante, el ambiente se suavizó un poco cuando llegó la hora de probar un Mazapán y fue aquí donde el ex de Shakira aseguró ser un buen mexicano pues sabría cómo abrir dicho dulce sin romperlo, lo cual evidentemente no sucedió y al probar dicho producto le dio un ocho de calificación.

Gerard Piqué le otorgó un 3 de calificación al Pelón Pelo Rico. Foto: TUDN USA

Luego de haber probado estas tres primeras golosinas, Valeria González le preguntó a Piqué si quería seguir con la dinámica, sin embargo, el exseleccionado español declinó la oferta y aseguró que con los tres dulces probados era suficiente, por lo que ya no pudo probar una cocada y una gloria, lo cual, fue considerado por muchos como un auténtico desprecio del exfutbolista español.

Como era de esperarse, la acción de Gerard Piqué no pasó desapercibida en redes sociales donde las críticas y los comentarios negativos no se hicieron esperar para el empresario, quien hasta el corte de esta redacción ha preferido mantenerse al margen de la polémica, pues su relación con los mexicanos o ha sido la más buena pues esta no es la primera vez que hay tensión entre ambas partes.