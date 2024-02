Galilea Montijo responde a los rumores de embarazo y externa su deseo de volver a ser mamá: "es lo que más quisiera"

Galilea Montijo se robó todos los reflectores este fin de semana, luego de que compartió en su cuenta oficial de Instagram que había recibido atención médica mientras se encontraba en los ensayos de los Premios Lo Nuestro, pues presentó un fuerte dolor abdominal. Aunque se trató de algo relacionado a su salud, en redes sociales comenzó a circular el rumor de un supuesto embarazo de la conductora de "Hoy".

Durante los ensayos del evento se dio a conocer que la participación de "Gali" peligraba por problemas de salud, sin embargo, también se aclaró que algunas otras figuras del espectáculo presentaban diversos síntomas, aunque todos se encuentran en perfectas condiciones. En el caso de la novia de Isaac Moreno, un supuesto abultamiento en el vientre comenzó a hacer que sus fans pensaran que estaba embarazada, esto aunado a los deseos que ella misma ha expresado de volver a ser madre.

Al final sí se pudo presentar en los Premios Lo Nuestro 2024. (Foto: IG @galileamontijo)

Galilea Montijo responde a rumores de embarazo: "ya lo hubiera gritado"

Al regresar a la Ciudad de México, Galilea Montijo fue abordada por la prensa y entre las preguntas que contestó destacó el rumor de supuestamente esperar a un segundo hijo, esto tras el divorcio que tuvo el año pasado de Fernando Reina Iglesias y su actual romance con el modelo español Isaac Moreno. A pregunta expresa de qué piensa sobre lo que se dijo este fin de semana comento:

"Ay, ojalá. Háganme la buena. Es lo que más quisiera, ya lo hubiera gritado a los cuatro vientos".

Sin ahondar más en el tema, la conductora de "Hoy" explicó que en los últimos días pasó por diversos síntomas que fueron afectando su salud hasta que terminó recibiendo atención de los paramédicos en los ensayos de la entrega de premios. Asimismo, explicó que todavía sigue congestionada y compartió más detalles de cómo se encuentra por ahora.

"Llegamos allá y pensé que era el cambio de clima, los aires acondicionados que son muy fríos. Comenzó como un cuadro viral de gripa, me hicieron prueba Covid, negativo y de ahí se fue al estómago; nunca nos enteramos qué fue lo qué pasó", dijo.

Finalmente, Galilea Montijo expresó que para superar las náuseas tuvieron que inyectarla, mientras que para el fuerte dolor abdominal añadió que recibió antibióticos, mismos que fueron difíciles de conseguir, pero que la ayudaron a encontrarse al cien por ciento para conducir los Premios Lo Nuestro.

Galilea Montijo habla sobre sus deseos de volver a ser madre

Además de agregar en su regreso a la CDMX que volver a ser madre "es lo que más quisiera", esta no es la primera vez que habla sobre el tema y es que desde hace ya algunos meses confesó que uno de sus mayores deseos es convertirse en madre por segunda ocasión. Cabe recordar que durante su matrimonio con Fernando Reina, tuvo a su primogénito Mateo de 11 años.

En más de una ocasión ha hablado de sus deseos de volver a ser madre. (Foto: IG @galileamontijo)

En una emisión del programa "Hoy", Galilea Montijo contó que para lograr ser madre no descarta la opción de un vientre de alquiler, pues sus óvulos ya no son capaces de volver a concebir.

“Hay otra manera, cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase, les digo porque yo estoy en el tema, estoy investigando el tema, porque yo ya no puedo, mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirla a una prima o a una hermana, hay mucho tema”, sentenció Galilea Montijo.