Querida colaboradora de Hoy revela que tuvo un hijo que murió al nacer: “yo no lo vi”

Una de las conductoras más queridas del programa Hoy, sin duda es Martha Figueroa quien está al frente de la sección de espectáculos y quien siempre comparte con su público información de primera mano, exclusivas y mucho más, pero también comparte parte de su vida privada.

Como es el caso de lo que ocurrió recientemente con su ex esposo y padre de sus hijos, quien falleció de manera inesperada, sin embargo, Martha Figueroa no es a la única pérdida a la que ha tenido que enfrentarse pues antes de que naciera su hijo Alex, lloró la muerte de su primer hijo a quien incluso no pudo ni sostener entre sus brazos.

La periodista narró la muerte de su hijo.

???????Foto: IG @figuerolas

¿Cómo murió el hijo de Martha Figueroa?

En entrevista con el presentador Yordi Rosado, la periodista de espectáculos Martha Figueroa habló de varias exclusivas que tuvo, así como de los roces que mantuvo con Pati Chapoy y más cosas de su vida profesional, sin embargo, también habló de temas personales como su ilusión por convertirse en madre.

Para Figueroa, convertirse en mamá fue una de sus más grandes metas en la vida, por lo que, cuando quedó embarazada de su primer hijo, fue uno de los momentos más esperados en su vida, pero no tuvo un final feliz.

Martha habló de la muerte de su hijo.

Foto: IG @figuerolas

Y es que Figueroa revela que la muerte de su hijo se trató de una negligencia médica, ya que antes del parto recuerda que las enfermeras y demás personal encargados de traer al mundo a su hijo, estaban viendo una telenovela de Lucero en lugar de estar atentas a lo que ocurría con ella.

“Cuando ya me tocaba irme, algo pasó con una que había al lado y empezaron a atenderla a ella en el cuarto donde nos estaban preparando…y me decían ‘espéranos tantito’ y yo ya con los dolores y me llevaron ya después al quirófano y a la hora que sacan al bebé no lloró”, recuerda Martha Figueroa

Al darse cuenta que algo estaba mal con su hijo, Figueroa fue sedada y al despertarse el doctor le dio la noticia de que su hijo había muerto, no sin antes echarle la culpa por la muerte del bebé pues el médico aseguró que había sido por que Martha no se cuidó; la periodista de espectáculos recuerda que luego de recibir la noticia solo le entregaron las cenizas del bebé al cual no pudo ni siquiera cargar.

“No me dejaron verlo, Carlos me dijo ‘estaba muy bonito’ y yo le preguntaba si estaba completo ‘sí, sí estaba completo’ y entonces ¿qué pasó? ‘no sé, no sé’ yo no lloraba, estaba en pausa…yo ni siquiera lo ví, él lo cargó tantito y me dieron sus cenizas”, recordó Martha Figueroa

Luego de esto, la periodista regresó a su casa y se enfrentó sola a la muerte de su hijo por lo que tomó entre sus manos las cenizas del bebé y rompió en llanto desolado.

“Un día en la mañana, abrí la urna y saque las cenizas, metí la mano y vi a mi hijo, aparte nunca había visto unas cenizas, ósea los huesos, en cuanto lo agarré fue un llorar, como cinco horas seguidas hasta que me cansé y dije ya, yo quiero un hijo y lo voy a tener”, recordó Martha Figueroa

Siempre supo que quiso ser mamá.

Foto: IG @figuerolas

Se convirtió en madre por segunda ocasión

Luego de su lamentable pérdida, Martha Figueroa a la semana fue ingresada al hospital debido a que la herida que le hicieron en el parto se le infectó, fueron varios meses hasta que decidió cambiar de doctor.

Afortunadamente, Martha Figueroa se recuperó y aunque los doctores le dijeron que por el momento no era bueno que tuviera familia, ella al mes se embarazó y en esta ocasión no hubo mayores complicaciones y el bebé nació sano.