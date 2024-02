Damon Albarn y Björk: el corto animado que unió las extrañas mentes de los cantantes y ahora es uno de los más amados por el público

Durante años, los seguidores de la música han esperado con ansias la colaboración entre dos gigantes del mundo musical: Damon Albarn, líder de Blur y Gorillaz, y la singular artista islandesa Björk. Sin embargo, su encuentro no se produjo en el estudio de grabación, sino en un cortometraje animado titulado "Anna and the Moods", estrenado en el Festival Internacional de Cine de Reykjavík en 2006, siendo una joya oculta que ha unido las voces de estos titanes de la música, aunque no del manera que pensábamos.

¿De qué trata el cortometraje "Anna and the Moods"?

El corto (da clic AQUÍ para verlo), dirigido por Gunnar Karlsson y escrito por el reconocido poeta y novelista Sjón, narra la historia de Anna, una niña gótica cuyo comportamiento sufre un cambio radical que desconcierta a sus padres, quienes ante la preocupación por la transformación de su hija, deciden llevarla a una clínica dirigida por el Dr. Artmann, especializada en tratar a "adolescentes rebeldes". Ahí, Anna se enfrenta a un laberinto de desafíos que simbolizan los cambios de la temida adolescencia; a pesar de las tareas que se le encomiendan para salir del laberinto, Anna elige seguir su propio camino, lo que lleva al Dr. Artmann a concluir que la niña está atravesando esta complicada etapa.

Lo más sorprendente del proyecto fue la participación de Albarn y Björk, quienes prestaron sus voces a dos personajes principales.

Fotografía: Captura de pantalla/Mubi.

El cortometraje, en resumen, sirve como una metáfora de las experiencias comunes durante la pubertad, pero su singularidad radica no tanto en su calidad de animación, que algunos críticos consideran como de calidad cuestionable, sino en la participación de dos figuras destacadas de la industria musical: Björk y Damon Albarn.

Ambos artistas prestaron sus voces para dar vida a dos personajes principales, es así como Björk interpretó a Anna, mientras que Albarn dio voz al padre de la niña. Además, el narrador de la historia fue Terry Jones, miembro del icónico grupo cómico "Monty Python", mientras que el escritor Sjón asumió el papel del Dr. Artmann; la colaboración de estos icónicos artistas en un proyecto cinematográfico independiente ha despertado el interés de muchas amantes de la música.

¿Dónde ver el el cortometraje "Anna and the Moods"?

A pesar de que la animación del cortometraje no alcanzó estándares sobresalientes, "Anna and the Moods" fue galardonado con el premio Edda al Mejor Cortometraje en 2007 por la Academia de Cine y Televisión de Islandia, consolidándose como una rareza de culto. Sin embargo, encontrar el corto completo en la era digital ha resultado ser un desafío, por lo que poco a poco se ha convertido en una leyenda urbana que vengo a desmitificar.

Si estás interesada en ver a estos cantantes haciendo algo completamente diferente, puedes encontrar el cortometraje en Mubi, sólo hace falta buscar el nombre del mismo o, si lo prefieres, da clic AQUÍ para dirigirte hacia ello. Para ingresar deberás crear una cuenta y pagar una suscripción, por suerte la plataforma cuenta con una promoción en la que por tan sólo 15 pesos podrás disfrutar de tres meses de contenido.