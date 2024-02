VIDEO: Julión Álvarez lava su ropa a mano y demuestra su humildad, sus fans le aplauden

Julión Álvarez se ha caracterizado por ser un artista humilde, pues a pesar de su exitosa carrera en la música, el cantante no "pierde el piso" y sigue haciendo las actividades comunes. Por ejemplo, recientemente se hizo viral en redes sociales un video en el que se le puede ver lavando su ropa a mano, algo que actualmente poca gente hace.

El intérprete de "Te hubieras ido antes" ha demostrado que hace las labores domésticas, desde arreglar algunas cosas de su casa hasta lavar ropa, como en esta ocasión. A pesar de que el artista tiene los recursos, decidió ponerse a tallar una de sus camisas en el fregadero.

Julión Álvarez lava ropa a mano TikTok @dahuca18

Julión Álvarez lava su ropa a mano

En el clip, que aparentemente fue grabado por su esposa Nataly Fernández, se observa a Julión sin camisa y en un fregadero de piedra, en el que alado de este hay una pileta llena de agua. El cantante de 40 años toma su camisa blanca y la comienza a tallar fuerte, tratando de que quede sin suciedad y después le da la vuelta para lavar el otro lado.

Las imágenes fueron recuperadas por los fans del artista, quienes compartieron el video en plataformas como TikTok. En cuentas como la de @dahuca18 el pequeño clip fue posteado con el subtítulo: "Que alguien le diga a Julión que conmigo jamás va a lavar ropa. Porque se la echaré a la lavadora".

Julión Álvarez talla su camisa blanca en el fregadero TikTok @dahuca18

Los fans de Julión Álvarez le aplauden

Como era de esperarse, las reacciones no faltaron, ya que muchos de los fans de Julión Álvarez aplaudieron su actitud. “El dinero o la fama no hace grande a la persona, es la humildad y sencillez”. “Otros con 1000 pesos en la cartera se sienten de la realeza y no quieren ni levantar su plato de la mesa”. “Hasta a mí se me antojo salir a lava”. “Mucha humildad de su parte y no se le cae la mano”. “Que humilde Julión, deberías darle unas clases a unos artistas”,