Pepillo Origel responde a sus supuestos problemas con el alcohol tras muerte de Silvia Pinal

Luego de la muerte Silvia Pinal es su amigo Juan José Origel quien se encuentra en la polémica, ya que el conductor de espectáculos ha asegurado que "La Diva del Cine de oro" le heredó ni más ni menos que el cuadro que le pintó Diego Rivera. Sin embargo, también ha habido señalamientos en torno a que mintió para no ir al funeral de quien consideraba su amiga, además de que algunas versiones han apuntado a su consumo de alcohol.

Tras la muerte de Silvia Pinal, el exconductor de "Ventaneando" detalló que ni Silvia Pasquel ni Alejandra Guzmán lo invitaron al funeral o al homenaje que se realizó en Bellas Artes la semana pasada. Al respecto, fue la periodista Addis Tuñón quien le respondió a Pepillo Origel al dejarle en claro que las hijas de la actriz de 93 años no enviaron ninguna invitación.

¿Borrachito? ¡No!

Borrachísimo uD83EuDD72

Ahora Juan José Origel sale diciendo que no estaba alcoholizado cuando hizo este video doliéndose que no fue invitado al funeral de Silvia Pinal. ¿Le creen? uD83DuDE05

Cortesía: @lacomadritaof_ pic.twitter.com/Y8z5iiXCg6 — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) December 4, 2024

Tuñón, quien conduce un programa de espectáculos en Imagen Televisión, aseguró que Pepillo Origel fue la funeraria García López la que informó sobre el lugar en donde serían velados los restos de la protagonista de "Viridiana" y "El Inocente". Incluso, señaló que tanto Sylvia Pasquel como Alejandra y Luis Enrique Guzmán están en duelo, por lo que su colega debería de "bajarle tres rayitas a su egocentrismo".

"Si no se despidió de su amiga fue por ego", recomiendan a Pepillo Origel bajarle "tres rayitas"

"No se trata de él, murió la diva y sus hijos están viviendo el duelo. Si no se despidió de su amiga fue por ego", aseguró Addis Tuñón, a quien Origel no tardó en responder: "Quiero pedirle a esa señora Addis Tuñón que me deje en paz y que no se meta conmigo pues ni la conozco ni me interesa conocerla! Ella qué sabe del cariño y el respeto que le tuve a la señora Pinal".

Sin embargo fue en un video compartido por el mismo Origel en el que se quejaba de que no lo invitaron en donde se le escuchaba con copas de más, lo que generó varias críticas sobre su consumo de alcohol a las cuales el mismo periodista respondió a través de sus redes sociales.

"Ahora aseguran que tengo problemas con el alcohol, pero a quién ch... le importa!", contestó Pepillo Origel, acompañado de una imagen de dos copas de vino. Posteriormente también compartió con sus seguidores una frase en la que asegura que: "Me convertí en aquello que tanto admiré. En una persona que no corre detrás de nadie. Si quieres hablar conmigo; hablas y si no quieres, me da igual..."

