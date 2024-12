Bruno Mars saca su lado rosa con una colaboración junto a Hello Kitty | FOTOS

Además de conquistar con su gira mundial y su canción Die With a Smile, que lanzó en agosto pasado con Lady Gaga, el cantante Bruno Mars volvió a ser tendencia porque en redes sociales se difundió que realizó una colaboración bastante rosa. Esto no es casualidad, ya que es el resultado del trabajo que hizo con Hello Kitty, la gatita más conocida en el mundo.

En la cuenta de Twitter -red ahora llamada X- de la felina se dio a conocer que la colaboración entre ella y el cantante llegará pronto; como adelantó, se informó que se trata de una cafetería que une lo mejor del intérprete de “Talking to the Moon” y la caricatura japonesa.

Tras este anuncio, los fans de Bruno Mars dieron a conocer que la colaboración con Hello Kitty es prometedora, ya que filtraron imágenes de cada detalle. Asimismo, informaron que el establecimiento se ubica en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, pero eso no es todo: ¡el establecimiento ya abrió!

Cómo es la cafetería de Bruno Mars y Hello Kitty

En la cuenta de Instagram @brunitomarsss, que está dedicada al cantante, se compartió una galería de fotos de la cafetería. Como era de esperarse, toda la decoración es en color rosa, que es el color representativo de la felina, pero el elemento sorpresa es la caricatura del cantante.

Al tratarse de una cafetería, la comida es de lo más vital; sin embargo, no todo gira en torno a ella porque también hay mercancía inspirada en Bruno Mars y Hello Kitty; ésta va desde camisas y playeras hasta bandoleras, gorras y tote bags; además, también se ofrecen llaveros, tazas y stickers, así como botes para agua y chamarras en las que aparecen los protagonistas de esta colaboración.

Sigue leyendo:

Jacob Elordi renueva su look y en redes lo comparan con Marco Antonio Solís | FOTOS

Ben Affleck reaparece junto a su exesposa, Jennifer Garner, ¿le darán otra oportunidad a su amor?