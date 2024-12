Revelan que "Pepillo" Origel mintió para no despedir a su amiga Silvia Pinal, el periodista se defiende | FOTOS

La muerte de la primera actriz, Silvia Pinal, continúa generando bastantes reacciones en el mundo del espectáculo, sobre todo después de que su amigo, el periodista, Juan José "Pepillo" Origel asegurara que no fue invitado a darle el último adiós a la última gran diva del Cine de Oro en México.

En un video compartido en su cuenta en Instagram el exconductor del "Ventaneado" y "La Oreja" detalló que Sylvia Pinal, hija de Silvia Pinal, no le envió la invitación para acudir al funeral y al homenaje en Bellas Artes de la actriz de 93 años. Aseguró que desde hace tiempo no tienen la mejor de las relaciones.

Ante esta situación, Addis Tuñón, conductora del programa "De Primera Mano", subió un mensaje en Instagram para desmentir la versión de "Pepillo" Origel, asegurando que ni Sylvia Pasquel ni Alejandra Guzmán enviaron las invitaciones al último adiós de Silvia Pinal.

La conductora de Imagen Televisión aseguró que Juan José Origel no quiso ir a dar el último adiós a Silvia Pinal ya que no había lista de accesos en el velatorio. Aseguró que "Pepillo" no fue a despedirse de su amiga por el "ego" que tiene y le aconsejó que le baje tres rayitas.

"No hubo lista de acceso en el velatorio y si creo que por respeto al amor que dijo tenerle a Silvia Pinal, Origel debe bajarle tres rayitas", se lee.

Este fue el mensaje que subió. Foto: Addis Tuñon

Pepillo Origel responde a Addis Tuñón

Después del mensaje de Addis Tuñón, conductora del programa "De Primera Mano", Juan José Origel subió un mensaje en Instagram en el que le pidió a su colega que lo deje en paz y no se meta con él. Aseguró que le tiene un gran cariño y un gran respeto a la señora Pinal, fallecida el 28 de noviembre de 2024.

En el mensaje el exconductor de "La Oreja" y "Ventaneando" pidió a la presentadora de Imagen Televisión no cuestionar el gran cariño y respeto que tenía hacía la conductora de "Mujer, casos de la vida real".

"Quiero pedirle a esa señora Addis Tuñón que me deje en paz y que no se meta conmigo pues ni la conozco ni me interesa conocerla. Ella qué sabe del cariño y el respeto que le tuve a la señora Pinal", escribió.

El periodista habló al respecto. Foto: Pepillo Origel

Sigue leyendo:

Filtran el verdadero motivo por el que Silvia Pinal se alejó de su amigo "Pepillo" Origel