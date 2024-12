Chayanne desata ola de divertidas reacciones en redes sociales con inesperada pregunta

Chayanne goza de una extensa trayectoria en la música y gracias a las redes sociales ha logrado llegar a nuevas generaciones que se refieren a él como “papá”. La simpatía con la que el cantante ha reaccionado a esto motiva las bromas y divertidos comentarios de los fans, tal y como ocurrió con su reciente publicación en X con una pregunta que desató una ola de reacciones.

Aunque goza de gran fama en la industria, cada año el Día del Padre y Navidad el intérprete de "Torero" se hace más presente a través de memes en redes sociales y esta vez fue una de sus publicaciones en X, antes Twitter, lo que generó gran alboroto y despertó la creatividad de los internautas que aprovecharon para saber más sobre las grandes incógnitas que rodean a Chayanne y el motivo por el que todos los llaman "papá de América Latina".

“Si tuvieras la oportunidad de hacerme una pregunta, ¿qué me preguntarías?”, escribió Chayanne en su cuenta de X desatando divertidas reacciones en las que internautas le preguntaron más sobre su música y aprovecharon para bromear usando el ya mencionado sobrenombre y el atractivo físico que posee a sus 56 años.

Chayanne desata ola de reacciones en redes sociales con inesperada pregunta. Foto: IG @chayanne / X @CHAYANNEMUSIC

“Si todos los hombres son iguales, ¿por qué no todos son como tú?”, “¿Eres mi papá?”, “¿Por qué me abandonaste, padre?”, “¿Por qué la canción de ‘Torero’ queda bien como música de fondo con cualquier opening de anime?”, “¿Cuándo te harás cargo de tus hijos?”, “¿Por qué nos abandonaste?”, “Que si quieres ser mi padrastro, dice mi mamá”, “¿Cuándo me vas a reconocer?”, “¿Cuándo vas a regresar de comprar cigarros?”, “¿Hasta cuándo te tengo que esperar con la pensión de nuestra hija?” y “¿Por qué si eres mi papá, no me mandas la manutención?”.

¿Por qué llaman a Chayanne el “papá de todos”?

Las reacciones de mamás recibiendo regalos con el rostro de Chayanne desató gran euforia en redes sociales, donde jóvenes internautas coincidieron en que pasaba lo mismo en su familia con el cariño que sus madres tenían por el cantante. La popularidad del cantante incrementó de inmediato y su simpatía, así como su talento sobre el escenario, conquistaron a las nuevas generaciones que comenzaron a llamarlo “papá” y hacer bromas al respecto.

El alboroto no se detuvo con los memes, pues el rostro de Elmer Figueroa Arce, como es el nombre de pila del cantante, ahora es parte de cobijas, playeras, almohadas y hasta peluches que son entregados a fanáticas el Día de las Madres y cumpleaños.

Chayanne es llamado "papá de todos" por fans en América Latina. Foto: IG @chayanne

Sigue leyendo:

Fans de Chayanne enfurecen por fallas en el sistema de preventa de boletos para su concierto en la CDMX

La canciones que Chayanne cantará en sus conciertos en México y que te tienes que aprender, según la IA