Integrante de JNS es diagnosticada con trastorno límite de la personalidad

JNS enfrentó momentos difíciles en 2024 con la salida de Karla Díaz, quien abandonó la agrupación para enfocarse en otros proyectos profesionales y en su sueño de convertirse en madre. Aunque no ha sido lo único que ha impactado a las cantantes, pues recientemente Regina Murguía fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad.

En un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”, Regina Murguía habló sobre su diagnóstico de Trastorno límite de la personalidad y cómo ha impactado tanto en su vida personal como profesional, pues modificó la dinámica con sus compañeras de JNS debido a las crisis que experimenta y que se convierten en un obstáculo para realizar algunos de sus proyectos sobre el escenario.

“Este tema hace relativamente poco lo descubrí y también ha sido para nosotras tres aprender a llevarnos con esta base, también no tener yo miedo de decir: ‘Chin, hay días que de plano no tengo ganas de salir de mi casa’ o de levantarme. Ha sido difícil porque cuando tienes estos bajones el salir a trabajar, a dar la cara al mundo es bien complicado y a toda la gente, no sólo a los que estamos sobre el escenario, a todo el mundo”, dijo Regina Murguía.