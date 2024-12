Rulés hacen BROMA PESADA a Galilea Montijo, así la sorprendieron en su camerino: "momento de humildad" | VIDEO

Vaya sorpresa la que se llevó Galilea Montijo tras una broma pesada por parte de los Rulés, unos queridos creadores de contenido que en más de una ocasión han hecho de las suyas con su humor; en esta ocasión la "víctima" fue la conductora del Programa Hoy que en un día de grabación abandonó su camerino para dirigirse a los foros y conquistar a la televisión mexicana sin pensar que al terminar de trabajar y dirigirse a descansar y por sus cosas, se llevaría un regalo en todo el sentido de la palabra.

Pues los influencers aprovecharon la ausencia de la conductora de "La Casa de los Famosos México" para meterse a su camerino para envolver todo como si de un regalo se tratara y con ello no sólo hacemos referencia a las paredes del cuarto, sino también cada una de las pertenencias de Galilea Montijo como fue su ropa y maquillaje. La sorpresa, como era de esperarse, la famosa quedó sin palabras al ver cómo un papel estampado con su cara era el gran protagonista.

La broma pesada, como los Rulés la llamaron, fue compartida a través de YouTube, y con esta acción retomaron su dinámica de bromas, esta vez con más de mil papeles para envolver que tenían impresa la foto de la mejor amiga de Andrea Legarreta. "Hacer este tipo de bromas a una celebridad tan grande requiere de mucha planeación", dijo Diego Cardenas antes de revelar que tuvo como cómplices a Jorge Anzaldo que participó en Las Estrellas Bailan en Hoy y a Bernardo, la mano derecha de la famosa de 51 años.

En su video ya con miles de reproducciones, se ve a los Rulés planeando la broma desde las 9:00 horas de la mañana que la también madre de familia se ausentó de su camerino para irse a grabar el Programa Hoy; a esta broma se sumó Mariana Ochoa, quien ayudó a los youtubers a envolver cada artículo como tenazas para el cabello, ropa, zapatos, maquillaje y más. "Esta broma se trata de poner una foto donde la persona no se vea tan bien, donde no se vea como una estrella y es difícil que ella no se vea como una estrella", dijo Jorge Anzaldo al presumir la mejor foto de la conductora.

Los Rulés y Mariana Ochoa le hacen broma a Galilea Montijo

Durante el nuevo video de YouTube de los Rulés se ven los momentos de tensión que vivieron al realizar la broma y con el constante miedo de que la conductora pronto regresara a su camerino, en el que hasta los sillones quedaron completamente cubiertos con las fotos de Gali. Allí mismo se ve la reacción de Paul Stanley y Raúl "El Negro" Araiza, además de la productora Andrea Rodríguez, quien dijo: "le va a dar un infarto o le va a dar gusto".

Minutos después de haber cubierto todo, Galilea Montijo se dio cita en su camerino tras salir del aire y sin tener idea de lo ocurrido. Pese a lo "pesado" de la broma, su reacción fue muy amena y la tomó con el mejor humor posible. Luego de abrir la puerta y dejar ver en su rostro lo sorprendida que estaba dijo:

"¡Ah! ¿Qué es esto? Me tapizaron todo de mi foto. ¿Qué es esto? Déjame tener este momento de humildad", confrontó a los influencers al cuestionar si así tienen sus cuartos.

