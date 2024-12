Andrea Legarreta se va de vacaciones con su ex, Erik Rubín; así fue el viaje familiar con el novio de Mía Rubín

Andrea Legarreta y su familia decidieron pasar un viaje juntos para celebrar la Navidad y Fin de Año juntos. El destino elegido fue Nueva York, por lo que los buenos abrigos se convirtieron en un indispensable para disfrutar de las vacaciones. La gran sorpresa para muchos fue que en las postales compartidas por la conductora del Programa Hoy que compartieron en redes sociales se puede ver que está Erik Rubín y el novio de Mía.

Fue a través de las historias de Instagram que la querida conductora de Hoy y la cantante mostraron algunos de los mejores momentos y paisajes de las vacaciones. En las postales aparecen Andrea, Mía, Nina, el papá de Andrea, Erik Rubín, el exsuegro de Legarreta y el novio de Mía, Tarik Othon.

Si bien es cierto que Andrea y Erik están separados, siempre se han mostrado como una familia unida, por lo que no es raro verlos juntos en diferentes ocasiones. Se tiene que recordar que hace un mes falleció la madre del ex Timbiriche, por lo que los fans aseguran que el papá de Rubín estaba en el viaje para no pasar sólo las fiestas.

En una de las postales que compartió Andrea sale toda la familia junta y feliz. En el lado izquierdo aparecen los abuelos de Mía y Nina, en el centro están Othon y las herederas Rubín Legarreta, abajo aparece Erik y del lado derecho está Andrea, la encargada de tomar la selfie que enmarcaría un bonito momento familiar.

Andrea Legarreta presume foto familiar durante las vacaciones decembrinas (IG: andrealegarreta)

Andrea presume sus vacaciones en familia

Además de la conductora del Programa Hoy, Mía y el resto de integrantes de la familia compartieron algunas postales del viaje. Desde paisajes, hasta momentos en familia. Mía compartió una foto donde están todos los hombres que tienen su corazón. En la postal aparece su papá, sus dos abuelos y su novio, de quien aseguró en ocasiones anteriores estar muy enamorada.

Los hombres que tienen. el corazón de Mía Rubín (IG: miarubinlega)

Otro de los que se ha encargado de compartir algunos de los momentos en familia fue el cantante, quien compartió una postal junto a Mía en el gym. Erik también reposteó la publicación de Andrea donde aparecen todos los integrantes de la familia que viajaron a Nueva York para pasar las fiestas. Se tiene que mencionar que el novio de Mía se encuentra en estos momentos con ellos de viaje, pero todavía no se sabe si estará para el 31 de diciembre o si pasará Año Nuevo con su familia.

