Las canciones más exitosas en 2024, de acuerdo con MTVLA

Desde el pop hasta el rock, la música permite comunicar diversos mensajes y por eso el poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow la definió como “el lenguaje universal de la humanidad”. Esto explica porqué año con año hay canciones exitosas que se vuelven virales y lideran las listas de reproducción a nivel mundial.

Ante el cierre de 2024, diversas plataformas enfocadas en música han lanzado los principales hits del año e incluso MTV Latinoamérica (MTVLA) presentó las canciones ganadoras debido al impacto que generaron entre numerosas personas.

Además, el canal especializado en música detalló cuáles fueron las canciones más escuchadas mes por mes, de modo que gracias al listado se expone quiénes son los artistas que arrasaron por lo que dicen sus letras y las armonías que crearon de acuerdo con lo que quisieron comunicar.

Cuáles fueron las canciones más escuchadas en 2024

De acuerdo con MTVLA, en 2024 hay ciertos artistas que lideran las listas musicales. Dos nombres que sobresalen son los de Ariana Grande y Bruno Mars porque se posicionaron en más de una ocasión; para conocer los detalles, compartimos la siguiente lista de hits musicales:

Enero - “yes, and?” de Ariana Grande

Ariana Grande arrancó 2024 con música nueva tras separarse del agente inmobiliario Dalton Gómez, con quien estuvo casada de 2021 a 2024. La cantante y actriz lanzó su séptimo disco titulado “Eternal Sunshine” que dejó entrever que luego de “yes, and?” llegarían otros hits musicales.

Febrero - “Beautiful Things” de Benson Boone

El cantautor estadounidense Benson Boone se coló en las principales listas de reproducción con su éxito “Beautiful Things” debido a que se trata de una canción que tuvo buen recibimiento por la letra, la melodía y el uso de los instrumentos. La canción es parte del disco Fireworks & Rollerblades que se apega a los géneros que caracterizan a este artista, pop rock, rock alternativo y folk rock.

Marzo - “We can be friends” (Wait for your love) de Ariana Grande

Tras el éxito de “yes, and?”, Ariana Grande presentó otro sencillo de su disco “Eternal Sunshine”: “We can be friends” (Wait for your love) que narra el duelo que se vive tras una ruptura amorosa; para ejemplificar esto, la protagonista de la cinta “Wicked” le rindió tributo a la cinta “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” que expone la historia de una pareja que busca borrar sus recuerdos para evitar el dolor que esto implica.

Abril - “Too Sweet” de Hozier

Hozier ganó fama en 2014 con su éxito musical “Take Me to Church” y a 10 años de esto retornó a las principales listas de popularidad con su éxito musical “Too Sweet”, canción que es parte de su séptimo disco llamado “Unheard”.

Mayo - “Fortnight” de Taylor Swift y Post Malone

La cantante estadounidense Taylor Swift le dio un giro a su carrera musical y manera de presentarse con “Fortnight”, canción que no lanzó en solitario, sino en compañía de Post Malone, artista que está en auge por su estilo que mezcla el hip hop con el trap y rap rock.

Junio - “I Had Some Help” de Post Malone y Morgan Wallen

De nuevo, Post Malone se hizo presente en la lista con la canción “I Had Some Help”, ya que es considerada un éxito de 2024. De nuevo, el artista hizo un dúo, pero en esta ocasión lo lideró y colaboró con Morgan Wallen.

Julio - “Please Please Please” de Sabrina Carpenter

Tras años de carrera, la actriz y cantante Sabrina Carpenter despegó en 2024 en el ámbito musical y ha tenido éxitos musicales, como “Espresso” y “Please Please Please”. La primera canción fue considerada el hit del verano, pero la segunda lideró las listas musicales globales.

Agosto - “Birds of a Feather” de Billie Eilish

En los últimos años, Billie Eilish se ha vuelto una de las principales cantautoras estadounidenses y este 2024 arrasó con “Bird of a Feather”, casi replicando el éxito que tuvo en 2023 con la canción “What I Was Made For” que fue parte del soundtrack de la cinta “Barbie”.

Septiembre / octubre - “Die With a Smile” de Bruno Mars y Lady Gaga

Dos nombres que sí o sí se imponen en la industria musical son los de Bruno Mars y Lady Gaga, quienes en 2024 se impusieron con su canción “Die With a Smile” porque se convirtió en un éxito musical. Ambos dieron muestra de sus dotes en la voz y como músicos.

Noviembre / diciembre - “APT” de Rosé y Bruno Mars

Finalmente, los últimos dos meses del año fueron clave de nuevo para Bruno Mars, quien sorprendió con la colaboración que hizo con Rosé, artista que se abre camino con su estilo fresco y juvenil. Juntos trabajaron en “APT”, canción que se impuso en noviembre y diciembre.

