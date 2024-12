Retrasan The Batman 2, ¿cuál es su nueva fecha de estreno?

The Batman es una de las películas más amadas de superhéroes desde 2022, por lo que desde el anuncio de su secuela todos hemos estado esperando que se estrene, pues con la llegada de Matt Reeves el universo de Batman volvió a ser uno de los temas más esperados de los últimos años.

No solo fue una de las películas más vista en 2022 sino que nos trajó a Robert Pattinson como el caballero de la noche, que aunque fue criticado nos calló la boca a todos siendo ahora uno de las interpretaciones más queridas por los fanáticos de DC por lo que incluso esperan que sea el nuevo Batman de James Gunn.

Pues para 2027 se espera que se estrene “The Brave and The Bold”, una de las nuevas versiones del personaje bajo el sello de James Gunn, por lo que ahora no se sabe si The Batman ocurrirá o será reemplazada por la nueva versión de James Gunn, en los cines próximamente.

Y es que ahora tras meses de confusión se ha podido saber que The Batman 2 será retrasada, lo que nos ha puesto a dudar si sucederá o no, pues se esperaba que el próximo 2025 fuera el año de regreso del Batman de Matt Reeves y ahora no se podrá tener en los cines.

“The Batman”:

Porque el estreno de The Batman 2 fue retrasado un año, para el 1 de Octubre del 2027. pic.twitter.com/6qkbHa1iKZ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 27, 2024

¿Cuándo se estrena The Batman 2?

La famosa secuela aún no tiene título o fecha de estrenos, pero se estima que llegue en el año 2027, cuando compita en contra de otra película del justiciero, pues bajo la dirección de Andy Muschietti, quien ya dirigió The Flash, una de las peores películas de 2023, se estrenará “The Brave and The Bold".

Lo que ha hecho enojar a varios fans del mundo de DC que siguen de cerca al mundo de los superhéroes, pues se esperaba ya tener el estreno de una de las películas más esperadas luego de que Matt Reeves nos diera una de las mejores versiones de The Batman.

¿Quién es Batman, uno de los superhéroes más famosos?

Batman es un superhéroe ficticio creado por el escritor Bill Finger y el dibujante Bob Kane para DC Comics. Apareció por primera vez en Detective Comics #27 en 1939. Su verdadero nombre es Bruce Wayne, un multimillonario que se convierte en el Caballero Oscuro después de ser testigo del asesinato de sus padres cuando era un niño en Gotham City. Esta tragedia lo motiva a luchar contra el crimen de una manera única.

A diferencia de muchos otros superhéroes, Batman no tiene poderes sobrehumanos. En cambio, usa su intelecto, habilidades de combate, tecnología avanzada y recursos económicos para enfrentar a los criminales. Está entrenado en varias disciplinas, como artes marciales, criminología y medicina, lo que lo convierte en un detective excepcional. También es conocido por su "batcueva", su vehículo (el Batmóvil), y su icónico traje, que incluye una capa, una máscara y el símbolo del murciélago en el pecho.

A lo largo de los años, Batman ha sido una figura central en cómics, películas, series de televisión y videojuegos, y se ha convertido en uno de los superhéroes más populares y complejos de la cultura popular. Su carácter está marcado por su lucha interna, ya que busca justicia mientras lucha contra su propio dolor y los límites de la venganza.

