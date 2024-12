Juanpa Zurita sorprende cantando y revela que Carlos Rivera y Anahí le dieron clases de canto: "gárgaras de bicarbonato"

El popular programa de "¿Quién es la máscara?" llegó a su fin la noche de este domingo con una exitosa participación de Armando Hernández, quien se convirtió en el gran ganador de esta temporada; sin embargo, el talento vocal del actor no fue lo único que sorprendió al público, ya que el último episodio del reality show estuvo repleto de sorpresas y que si te las perdiste, aquí te las contamos. Una de las más icónicas fue cuando vimos a los cuatro investigadores, Carlos Rivera, Martha Higareda, Anahí y Juanpa Zurita subir al escenario para cantar.

Los cuatro sorprendieron con sus voces al interpretar "Santa Claus Is Comin' to Town", una de las canciones navideñas más icónicas de la historia de Ray Conniff; el resultado también resultó perfecto para el cierre de la temporada y a tan sólo días de iniciar oficialmente con la Navidad y el fin de año. Anoche, los famosos se pusieron sus mejores looks navideños y con micrófono en la mano interpretaron esta canción que causó sensación entre los fans.

El primero en salir al escenario fue Carlos Rivera junto a Martha Higareda vestida de Santa Claus, cantando el tema inicialmente en español; sin embargo, el resto de investigadores de "¿Quién es la máscara?" lo hicieron cantando en inglés. Después de una espectacular presentación del esposo de Cynthia Rodríguez, apareció Juanpa Zurita interpretando en inglés, mientras que para seguir con el español, Anahí sorprendió con ese talento que la ha catapultado a la fama desde hace años.

Sin embargo, lo que más revuelo causó en redes fue la participación de Juanpa Zurita, ya que él es un querido influencer y no cantante, aunque esta no es la primera vez que sorprende cantando para sus fans. Anoche los comentarios señalando que no conocían esta faceta del creador de contenido causaron sensación en redes sociales y él no dudó en responder a la polémica, donde incluso aseguró que recibió clases de canto de Carlos Rivera y Anahí.

Juanpa Zurita canta en ¿Quién es la máscara?, y en redes le aplauden

Luego de ver a Juanpa Zurita cantando la canción "Santa Claus Is Comin' to Town", en redes sociales sus fans le aplaudieron por demostrar su talento y por haber aprendido a cantar para una breve participación al iniciar el último capítulo de "¿Quién es la máscara?". Ante ello, el propio creador de contenido dejó algunos comentarios respondiendo a las ovaciones, pero también a las críticas que recibió por parte de algunos internautas.

"Lo que unas buenas gárgaras de bicarbonato pueden hacer", escribió el influencer en Instagram.

Además de esta declaración de un consejo que le habrían enseñado para mejorar sus tonos vocales, Juanpa Zurita respondió al comentario de un usuario en el que le aseguran que aprendió a cantar para la final de temporada, aunque el joven de 28 años aprovechó la oportunidad para aclarar que el talento que presumió hace unas horas fue gracias a Carlos Rivera y Anahí: "clases de @anahi y @carlosrivera".

Juanpa Zurita revela que no planeaba cantar en televisión

Luego de la final de "¿Quién es la máscara?", Juanpa Zurita reapareció en redes sociales con un mensaje para sus fieles seguidores en el que aseguró que en su lista de sueños no estaba planeado cantar una canción navideña; sin embargo, lo hizo y con una gran colaboración que no todos pueden presumir, como es el caso de Anahí y Carlos Rivera. Así presumió su debut como cantante. (Foto: IG @juanpazurita)

"Cantar una rola navideña en televisión nacional no estaba en mi lista de sueños, pero hey… pocas personas pueden debutar en colaboración con @anahi y @carlosrivera ( @marthahigareda tú también tienes una voz hermosa pero lo nuestro es la actuación - que btw muero por compartir cuadro contigo algún día)", escribió.

