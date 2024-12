Yeri Mua relata la fuerte pelea que tuvo en el baño de un antro: "Llegaron los de seguridad"

La polémica ha sido una constante en la carrera de Yeri Mua y aunque esto no ha frenado su éxito en la industria, sí la ha colocado como una de las creadoras de contenido más controversiales. A lo que se suma el más reciente escándalo que protagonizó luego de la pelea que tuvo con otra mujer en el baño de un club nocturno que ocurrió, según su relató, debido a que intentó defender a un grupo de jóvenes que estaban haciendo fila para entrar mientras la involucrada se negaba a salir.

La llamada "Bratz Jarocha" ha dado de qué hablar en redes sociales por las constantes peleas y rivalidades que tiene con otros influencers, cantantes, actores y actrices, algo sobre lo que no ha dudado en dar detalles a través de sus videos en TikTok. Como lo hizo con el enfrentamiento que tuvo este fin de semana en un club nocturno al que asistió con sus amigos como parte de sus días de descanso, sin imaginar lo que ocurriría.

"Hubieran visto lo que pasó aquí, todo por vieja que no sabe pistear y andaba toda chueca en el antro metiéndose cosas que ni al caso de chava. Yo andaba defendiendo a todas las que queríamos hacer pipí en el antro porque la morra se estaba tardando siglos en el baño. Le toqué la puerta y le dije ‘apúrese, hija’ porque aquí hay muchas que quieren hacer pipí’", así comenzó su relato Yeri Mua.

Yeri Mua relata la fuerte pelea que tuvo en el baño de un antro. Foto: IG @yerimua

La exreina de belleza relató que la mujer salió del baño y de inmediato se lanzó en su contra empujándola, algo ante lo que ella no dudó en reaccionar: “A mí no me dolió nada absolutamente nada, más le dolió a ella que la haya tirado al piso una chaparra como yo. Y yo defendiendo a las que ni me defendieron, pend****, pero de todos modos yo defendiendo porque me creí Batman. Yo, sobre de lo correcto y sobre lo de la ley (…) Yo defendiendo desconocidas que ni metieron las manos por mí”.

Yeri Mua habla de los estragos por su pelea en un antro

Aunque en el momento Yeri Mua dijo no haber resultado lastimada por la pelea que tuvo, en una de sus historias en Instagram por la mañana reveló que en realidad sí hubo estragos. Y es que, pese a que presumió haber salido ilesa y con las uñas intactas, en realidad una de sus extravagantes y largas uñas se rompió por la mitad generando un intenso dolor.

Yeri Mua no dio más detalles sobre la pelea que tuvo en el club nocturno, pero reveló que la mujer fue sacada del lugar por elementos de seguridad debido a lo que estaba haciendo en el baño impidiendo que alguien más entrara. Aunque no mencionó si ella también fue sacada del establecimiento, relató lo que había ocurrido desde un automóvil.

Sigue leyendo:

Natalia Téllez y su novio se separan en el marco de Navidad por este motivo

Yeri Mua se burla de Dani Flow en su cara y esta fue la reacción del “rey del morbo”