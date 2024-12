Exnovia de Memo Aponte acusa al actor de acosarla tras polémica con “Un Tal Fredo”: “Me dijo que lo perdonara”

Memo Aponte permanece en el ojo del huracán tras las acusaciones de presunto maltrato animal y violencia psicológica por parte de sus exnovias Mónica Rosales y Shadia Haddad, quien esta vez compartió un video en su cuenta de TikTok en el que señala de acoso al actor. En el clip la joven muestra capturas de pantalla de los mensajes que habría recibido de su expareja en los que éste le pide perdón y una segunda oportunidad para su noviazgo; además, le expresaría sus deseos por contactarla.

En una reciente entrevista para el podcast del influencer “Un tal Fredo”, Shadia Haddad habló sobre lo que vivió en su experiencia con Memo Aponte a quien, entre otras cosas, acusó de dar gotas de marihuana a sus mascotas para mantenerlas tranquilas. Mónica Rosales apoyó el testimonio de la también creadora de contenido fitness al mencionar su propia experiencia tanto sobre las mascotas del actor como la presunta violencia psicológica que vivió durante su noviazgo.

La polémica se hizo más grande cuando Memo Aponte respondió compartiendo videos de una pelea que tuvo con Shadia Haddad, a quien se le ve guardando su ropa en bolsas de plástico para salir del departamento del también youtuber mientras lo señalada de haberle sido infiel. Al respecto, la joven publicó un mensaje a través de sus historias en Instagram en el que le “agradece” al actor, de 32 años, por haber hecho públicos esos videos que tomará como pruebas para poder tomar acciones legales.

Exnovia de Memo Aponte acusa al actor de acosarla tras polémica con “Un Tal Fredo”. Foto: IG @memoapont

Shadia Haddad señala a Memo Aponte de presunto acoso

En medio de la polémica que se generó, Shadia Haddad publicó un nuevo video en TikTok en el que señala a Memo Aponte de presunto acoso por mensajes con los que insiste en ponerse en contacto con ella. Además, comparte capturas de pantalla de una conversación que más tarde fue borrada y en la que le pediría perdón, así como una segunda oportunidad para su romance.

“Me han dicho mil veces y me siguen pidiendo que ya deje el tema con mi ex, que deje de hablar de él, que lo supere, pero esta persona sigue haciéndose presente en mi vida de una forma u otra (…) Se me hizo algo innecesario, cómo después de todo lo que ha pasado viene a decirme que me ama. También me dijo que me había visto varias veces en el gimnasio y que se había querido acercar a hablarme”, dijo Haddad.

La joven también puntualiza en que su relación ha terminado, aún cuando él podría hacerle pensar a sus seguidores lo contrario con videos publicados de los dos sin la autorización de ella: “Es sumamente desgastante que desde que conté mi historia e intentado pasar la página, seguir con mi vida y esta persona sigue apareciéndose y haciéndose presente de una forma u otra (…) No sé lo que pretenda con esto, pero sólo vine a aclarar que, uno, no estoy con esa persona, ya no estamos juntos y, dos, no autoricé que se subieran esos videos en los que estamos juntos”.

Shadia Haddad comparte pruebas de los mensajes que habría recibido de Memo Aponte. Foto: Captura de pantalla TikTok @shadiahaddad25

Acusaciones contra Memo Aponte de sus exparejas

Esta no es la primera vez que Shadia Haddad da su testimonio sobre lo ocurrido en su noviazgo con Memo Aponte, pues en noviembre pasado reveló que el actor -que prestó su voz para el personaje de Dash en "Los Increíbles”- le habría sido infiel más de una vez. Acusaones que se suman a las que ya enfrentaba el actor con anterioridad por presuntamente enviar mensajes a menores de edad para pedirles fotos íntimas, algo que en aquel momento negó.

Mónica Rosales le mostró su apoyo a Haddad y pidió perdón a quienes le advirtieron sobre Memo Aponte por no haber creído en ellas. En un video compartido en sus redes sociales, la exnovia del actor se limita a hablar de su experiencia sin mencionarlo pues aseguró que le había hecho firmar un acuerdo de confidencialidad, algo que también ocurrió en el podcast de “Un Tal Fredo”.

“Hoy quiero pedirles una disculpa pública a todas las mujeres que no les creí. Perdón por minimizar su testimonio y tus sentimientos, ustedes saben a quiénes me refiero y de quiénes estoy hablando. De igual manera, quiero compartir con ustedes que durante mi exrelación me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, lo que desafortunadamente no me permite hablar de lo que viví”, expresó en aquel momento Moni Rosales.

