Mr Doctor denuncia filtración de su número y amenazas de muerte: "temo por mi integridad"

Mr Doctor publicó en sus redes sociales las pruebas donde se puede ver que ha estado recibiendo amenazas de muerte durante el proceso judicial que realiza actualmente. En un video en vivo por la plataforma de videos o streams del famoso influencer de la salud, dijo que teme por su vida.

Todo comenzó en su YouTube oficial, donde asegura que no hay ningún acuerdo en el caso que actualmente lleva en los juzgados. Parte del acuerdo, informó, era pedir una disculpa a través de una carta y un video que se publicaría en las redes sociales oficiales del famoso influencer médico.

Lamentablemente le corrigieron su carta con las palabras que querían que dijera a través de un video. Aseguró que le querían imponer a decir algo que definitivamente en contra de los principios e ideales que desearía dejarle a sus seguidores, por lo que no fue aceptado.

Mr Doctor acusa que lo amenazaron de muerte

Sin embargo, aseguró que no hay ningún acuerdo, pero no solamente fue esto, ya que también está recibiendo múltiples amenazas en su contra por una persona que tiene una gran cantidad de seguidores en Instagram. Aseguró que no habrá forma en que él pueda cambiar el mensaje que entregó a sus fanáticos.

"Eso no lo haré porque creo que ya no es una cuestión mía, ahí se contradicen. Lo de menos es decirlo, pero entiendo el poder o lo que yo he luchado todos estos años para que la evidencia científica sea entendida por las personas, que no se dejen engañar, sería traicionar mis principios, lo que yo creo y lo que soy. Sería poco congruente y sería voltear todo lo que hemos hablado en estos meses de la importancia de que impere la ciencia, sería traicionar a las personas que me están apoyando"

Aseguró también que hay una persona a quien hace responsable en caso de que le pase algo, y fueron sus abogados quienes le dijeron que acudiera de manera inmediata a levantar una denuncia, pero todavía no puede entrar en detalles de la situación porque cambiará el rumbo de las cosas para siempre.

“Lo que sí les puedo decir es que hay pruebas que voy a mostrar. Este atentado no ha parado desde el jueves a las 7 de la noche hasta hoy sábado. Sigue este atentado. No ha parado. Las pruebas se van a presentar no sólo en video sino en las maneras correspondientes. Yo no puedo decir nada hasta la otra semana"

Mr Doctor aseguró que ya levantó la denuncia. Crédito: Facebook / Mr Doctor

¿Quién es Mr Doctor?

Mr. Doctor es una sensación en las redes sociales, especialmente en TikTok, gracias a su estilo único y su carisma. Este influencer ha cautivado a millones de seguidores con sus videos llenos de ciencia, pero a través de una mirada divertida. Su nombre artístico, "Mr. Doctor", añade un toque misterioso y divertido a su imagen, creando una identidad memorable en el mundo digital.

Es a través de YouTube donde el doctor tiene un podcast, espacio libre en el que invita a diferentes personas de las redes sociales para que expliquen sus casos médicos, a veces extremos. Incluso tiene una sección en sus redes sociales para desmentir a charlatanes de métodos alternativos a la medicina.

Sigue leyendo:

Nuevo disco de duetos de Juan Gabriel para 2025; Natanael Cano y Junior H con el divo de México

Salvador Pineda, primer actor de Televisa, confiesa que enfrenta fuerte crisis económica y problemas de salud