My Chemical Romance envía doloroso mensaje tras la muerte de su exbaterista: "Con gran pesar le decimos adiós"

My Chemical Romance, una de las más grandes bandas emo de todos los tiempos, publicó un mensaje a través de sus redes sociales, luego de que se diera a conocer la muerte de Bob Bryar, quien formara parte esencial de la banda durante los inicios de la misma.

Bob Bryar fue hallado muerto en su casa de Tennessee el pasado viernes 29 de noviembre de 2024, luego de que se reportara a las autoridades que la última vez que lo vieron con vida fue el día 4 de noviembre del año en curso, casi un mes estuvo desaparecido del ojo público.

Las autoridades informaron que el baterista y músico estadounidense fue hallado sin vida y en avanzado estado de descomposición. Las investigaciones entorno al caso arrojan que no se trató de un delito, pues su colección de armas de fuego, así como sus instrumentos musicales, estaban en su lugar.

Bob fue parte del disco "The Black Parade". Crédito: Twitter oficial

My Chemical Romance despide a su baterista Bob Bryar, quien murió en Tennessee

A través de sus redes sociales, los integrantes de My Chemical Romance anunciaron la muerte luego de tres días de que fuera informada por los portales locales de noticias, entre ellos TMZ, donde se reveló gran parte de los detalles que la policía estaba investigando.

Aseguraron que sienten un gran pesar por el baterista, quien fue parte importante de la banda durante sus inicios, pues ayudó a conformar el sonido que estuvieron buscando desde su disco debut. "The Black Parade" fue el disco donde colaboró armando todas las baterías.

"Con gran pesar le decimos adiós a Bob Bryar, nuestro ex compañero de banda y una parte importante de la historia de My Chemical Romance. Enviamos nuestras profundas condolencias a sus amigos y familiares en este doloroso momento. Que descanse en paz"

Así se despidió la banda de Bob Bryar. Crédito: Instagram

¿Quién era Bob Bryar?

Bob Bryar era un baterista y productor norteamericano nacido en Chicago, Estados Unidos, el 30 de diciembre de 1979. De acuerdo con sus propias palabras, aprendió a tocar la batería en un instrumento de juguete, se enamoró de los tambores de manera inmediata y comenzó a tocar profesionalmente, primero en bandas de la escuela secundaria o de clubes en su estado natal.

Su pasión por la música lo llevó a estudiar ingeniería de sonido en la Universidad de Florida, gracias a esta carrera logró trabajar de manera profesional con bandas de rock durante algún tiempo hasta que llegó a The Used, ahí conoció a los integrantes de My Chemical Romance y comenzó a forjarse una gran amistad.

Lamentablemente le llegó el estrellato muy tarde, él mismo confirma en varias entrevistas que estuvo deprimido por un rato porque solamente trabajaba con las bandas tras la consola y lo que realmente quería era formar parte de una banda y tocar el instrumento de tiempo completo, noche tras noche.

Su momento llegó en el año 2004, justo cuando la banda My Chemical Romance se separó de su baterista Matt Pelissier, quien fue parte de su disco debut. Los integrantes le pidieron inmediatamente a Bob Bryar que fuera el baterista para la siguiente etapa y las cosas salieron a pedir de boca, pues ahora forma parte de la historia del emo, del punk, del rock y de la música alternativa en general gracias al emblemático álbum "The Black Parade".

