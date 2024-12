Muere Amelia Galván, madre del productor Memo del Bosque y la despide con desgarrador mensaje: "Ve con dios, mi amor"

Hace unas horas el exproductor de Televisa Guillermo del Bosque anunció el fallecimiento de su madre Amelia Galván, quien perdió la vida a los 91 años. A través de su cuenta de Instagram, compartió un texto y una fotografía en la que se despidió con un emotivo mensaje y muestra el profundo amor que le tiene pero también enorme dolor por el que está atravesando.

Guillermo del Bosque, más conocido en el gremio televisivo como Memo del Bosque se limitó a compartir detalles sobre las causas de muerte de su madre, sin embargo se conoce que en los últimos meses tuvo que viajar al extranjero precisamente para atender temas relacionados con la salud de la señora Amelia.

Fue la tarde del domingo 1 de diciembre cuando el productor dio a conocer las noticias a través de sus redes sociales. Tras la publicación, celebridades del medio del espectáculo como Marcus Ornelas, Silvia Olmedo, Paty Manterola, Jorge Salinas, Beto Cuevas, Benny Ibarra y Chantal Andére, entre otros mostraron su solidaridad y compartieron su pésame.

La pérdida para Memo del Bosque llega tan solo unos días antes del cumpleaños de su madre, quien celebraría 92 años de vida el próximo 20 de diciembre. Lamentablemente ese día no pudo celebrarse debido a los problemas de salud que la señora enfrentaba y de los que ya no pudo librar.

Mediante su perfil de Instagram, Memo dedicó un corto pero emotivo y desgarrador mensaje para despedir a su madre. En el escrito que está a un lado de la fotografía de Amelia Galván detalló que pasó sus últimos momentos junto a ella y aunque trató de alguna forma de que se quedara con él, se dio cuenta que la partida de su madre era inminente.

"Y cuando pensé que había vivido todo el dolor, estaba equivocado, había uno más grande que no sabía existía, bese tus manos y tu frente, acaricie tú mirada, quería darte más vida, te abracé y sentí que te me ibas y que ya no te podía detener, ni dando a cambio, todo lo que tenía. Te amamos, ve con dios, mi amor.