Influencer colombiana enfurece por las críticas que recibe al ser confundida con Sofía Castro: "Ya basta"

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y el productor José Alberto “El Güero” Castro, se casó el pasado fin de semana con Pablo Bernot en una lujosa ceremonia rodeada de amor y buenos deseos. Aunque no ha sido igual para todos, pues a través de redes sociales una influencer colombiana pidió molesta tener los mensajes de odio y críticas que ha recibido por su supuesta boda, esto debido a que ha sido confundida con la actriz mexicana.

El pasado sábado 30 de noviembre la actriz Sofía Castro llegó al altar con Pablo Bernot con una fiesta que se realizó en San Miguel de Allende, Guanajuato. La boda reunió a 500 personas entre familiares, amigos y celebridades como Regina Blandón, la actriz rusa Irina Baeva, Marlene Favela, Grettell Valdez, Kimberly dos Ramos y Daniel Cohen, así como a Angélica Rivera, "La Gaviota", quien recientemente volvió a la pantalla chica tras más de 10 años de ausencia.

Aunque la polémica no se hizo esperar y en redes sociales la pareja no pudo evitar los comentarios negativos sobre la lujosa ceremonia. Sin embargo, no fueron los únicos en recibir fuertes críticas ya que una influencer colombiana fue confundida con la actriz mexicana Sofía Castro y ha recibido todo tipo de mensajes, mientras algunos internautas la felicitan por su supuesta boda otros lanzan hate en su contra.

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, se casó el pasado fin de semana con Pablo Bernot. Foto: IG @sofia_96castro

"Sofía Castro de México se casó y me llegan mensajes de felicitación y otros diciendo que pague mi boda con el dinero del país. Ya basta de estupideces", escribió la youtuber colombiana en su cuenta de X.

¿Quién es Sofía Castro? Influencer colombiana que confunden con la actriz mexicana

Originaria de Bogotá, Colombia, Diana Sofía Castro debutó en redes sociales en 2015 cuando compartió su primer video en YouTube y gracias a su carisma se ganó de inmediato el cariño del público. Aunque su contenido es variado, se enfoca en retos, vlogs, comedia y tutoriales de maquillaje, así como de cocina y otros de sus viajes, vida personal o proyectos.

Recientemente la joven incursionó con éxito en la música con su canción “Lo peor de mí”, que es parte de su proyecto como cantante con el que busca abrirse paso como una de las artistas más destacadas en Colombia. Sofía Castro cuenta con más de 8 millones de seguidores tanto en Instagram como en YouTube, así como poco más de 10 millones de fanáticos en TikTok.

Sofía Castro pide detener los ataques en su contra tras ser confundida con la hija de la actriz mexicana Angélica Rivera. Foto: IG @sofiaalcastro

