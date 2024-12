Testamento de Silvia Pinal desataría pleito entre Alejandra Guzmán, Luis Enrique y Michelle Salas, revelan detalles

Ha pasado casi un mes de la muerte de Silvia Pinal y la polémica persigue a los integrantes de la famosa familia. Esta vez es el testamento de la actriz lo que da de qué hablar, pues se reveló un supuesto pleito durante la lectura del documento entre los herederos que incluye a Efigenia Ramos, quien fuera asistente de la también conductora por más de 30 años.

Tras semanas de especulaciones, la noche del pasado martes 17 de diciembre los hijos, nietas y bisnietas de Silvia Pinal se reunieron en la casa de la productora María Elena Galindo que fue nombrada albacea sustituta tras la muerte de su hermana, Tina Galindo. Aunque la actriz dejó por escrito cómo serían repartidos sus bienes, todo indica que esto no fue del agrado de los herederos que, durante la lectura del documento, tuvieron fuertes enfrentamientos.

Así lo reveló el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien reveló que el primer pleito habría ocurrido entre Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel con Efigenia Ramos ya que no estarían de acuerdo con indemnizar a quien fue la asistente de su la primera actriz por 35 años.

“La bronca más fuerte que hubo fue entre Alejandra Guzmán y Efigenia (…) Alejandra no la quiere indemnizar y Sylvia Pasquel tampoco, ayer se puso el asunto tremendo y le gritaron a Efigenia durante la lectura del testamento que no le iban a dar nada, que no se merecía nada. Efigenia fue una parte muy importante en la vida de la señora Silvia Pinal, tan la quería que la metió en la herencia, con una parte muy pequeña, el 5 por ciento de unas obras de arte”, dijo el periodista citando una fuente cercana a la familia Pinal.