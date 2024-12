Horacio Pancheri critica al hermano de Samadhi Zendejas tras acusaciones de sus exnovias: “Karma”

Horacio Pancheri ha mencionado en más de una ocasión la manera en la que la polémica con Samadhi Zendejas afectó su carrera profesional, pues la actriz lo exhibió luego de que éste le enviara un mensaje a través de redes sociales en el que crítica su apariencia física llamándola “fea”. Al respecto, Adriano Zendejas no dudó en defender a su hermana, pero ahora recibió un mensaje del actor por la acusaciones de presunta violencia que enfrenta por parte de sus exparejas.

La polémica comenzó en octubre de 2023 cuando Samadhi Zendejas compartió un video en su cuenta de Instagram donde exhibía a Horacio Pancheri por haberle enviado un mensaje en el que critica su físico y la llama “fea”. El actor argentino de inmediato negó las acusaciones y aseguró que su cuenta había sido hackeada; además, indicó que había intentado sin éxito comunicarse con la actriz para aclarar lo ocurrido, pero esto no detuvo los ataques de los internautas a quienes se sumó Adriano Zendejas exigiendo una disculpa para su hermana.

A poco más de un año del escándalo, Horacio Pancheri asegura que perdió oportunidades de trabajos debido a las acusaciones de Samadhi Zendejas y sostiene que son falsas ya que su cuenta habría sido hackeada. “Paso un año muy malo con las marcas, todos me dieron la espalda (…) Me mataron, me mataron y a mí las redes me las hackearon, escribieron a varias personas, entre ellos Samadhi, y cuando yo le pido disculpas la gente me mató”.

Horacio Pancheri critica a Adriano Zendejas por las acusaciones de sus exnovias

En un encuentro con los medios retomado por el reportero De la Rosa TV en YouTube, el también modelo recordó los mensajes que recibió de Adriano Zendejas exigiendo una disculpa para su hermana, algo a lo que esta vez respondió retándolo a hacerlo mismo con sus exparejas que recientemente revelaron haber sufrido violencia y maltrato en la relación que tuvieron con el hermano de Samadhi.

“Un año después… ¡Karma! Ahora me gustaría que este chico pida disculpas a sus mujeres, que él sí agredió y que hay pruebas de sus exnovias. A este chico no lo conozco realmente y no quiero hablar mal de él, pero, así como me atacaron, y él me pidió que pidiera disculpas, cosa que hice… cosa que nunca me contestaron, me bloquearon, pues ahora que salgan a dar la cara. Ni él ni ella salieron a hablar, ella pro mujer”, dijo Horacio Pancheri.

En un reciente episodio del podcast del influencer Alfredo Cantú, Flavia Martin habló sobre la presunta violencia que vivió en su noviazgo y cómo su expareja la drogó para después grabarla inconsciente. Aunque la joven no mencionó directamente a Adriano Zendejas dio algunas pistas por las que internautas dedujeron que se trataba de él; además, a ella se sumó el testimonio de Antonella Russoniello que le mostró su apoyo a través de un comunicado en el que señala que en los abusos también estaría involucrada la familia del actor.

"Tristemente, también fue mi pareja... No somos solo nosotras dos, hay más víctimas y familias afectadas por el daño que estos abusadores dejan tras de sí (…) Solo espero que haya justicia y esta persona no vuelva a hacerle daño a nadie más. No me quedaré callada si intentan desacreditar a Flavia o distorsionar nuestra historia”, se lee en el comunicado de Russoniello.

Adriano y Samadhi Zendejas se mantienen alejados de redes sociales tras acusaciones de presunta violencia contra el actor. Foto: IG @adrianozendejas32 / @samadhiza

