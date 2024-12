Selena Gómez anuncia compromiso con Benny Blanco y presume su enorme anillo

Selena Gómez, una de las más aclamadas actrices de Hollywood, acaba de anunciar su compromiso en las redes sociales. Con una fotografía donde presume su anillo de compromiso con una piedra enorme, dio a conocer que pronto se casará con Benny Blanco, su actual novio.

A través de su Instagram oficial, la cantante y actriz internacional, quien actualmente está nominada a un Globo de Oro, publicó las románticas fotografías con la frase "el para siempre comienza desde ahora", lo que inmediatamente produjo más de medio millón de reacciones de "Me Gusta".

Benny Blanco reaccionó de manera inmediata, pues en los comentarios apareció a los pocos segundos un comentario que dice "Oye, espera un momento, esa es mi esposa", generando más de 63 mil reacciones del público que es fiel a la pareja desde los primeros días de su noviazgo.

La actriz mostró su anillo. Crédito: Instagram / Selena Gomez

Selena Gómez anuncia su compromiso

Esta es una de las relaciones más seguidas en el mundo del espectáculo. Este amor comenzó en el año 2023, cuando se confirmó a través de la prensa y de las redes sociales que habían empezado a salir de manera formal. Aunque se desconoce cómo se conocieron, se dice que son cercanos porque Benny fue productor de Justin Bieber, exnovio de Selena.

Otra de las teorías indica que se conocieron años más tarde, cuando en 2019 comenzaron a trabajar juntos y sin pretensiones de ser una pareja. La cantante viajó hasta el estudio de Blanco para grabar la canción "I Can't Get Enough", incluso aparecen los dos en el videoclip oficial.

No fue todo, pues la pareja también sacó en 2023 la canción "Single Soon" donde Benny tiene una enorme participación tanto en los arreglos de la canción, como en su producción y otros aspectos técnicos. Semanas después, se confirmó lo que todo el mundo sospechaba, eran una pareja.

Selena y Benny se comprometen. Crédito: Instagram / Selena Gomez

¿Quién es Benny Blanco?

Benny Blanco es una figura destacada en la industria musical moderna, conocido por su talento como productor, compositor y DJ. Su carrera comenzó a despegar a mediados de la década de 2000, cuando empezó a colaborar con grandes artistas de la escena pop. Desde entonces, ha dejado una huella imborrable en la industria, gracias a su habilidad para crear éxitos contagiosos y colaboraciones memorables.

Blanco ha trabajado con una amplia gama de artistas, desde estrellas del pop como Katy Perry y Rihanna hasta raperos como Kanye West. Sus producciones se caracterizan por su sonido moderno y versátil, que combina elementos del pop, el hip hop y la electrónica. Algunos de sus éxitos más conocidos incluyen "Diamonds" de Rihanna, "I Kissed a Girl" de Katy Perry y "Moves Like Jagger" de Maroon 5.

Además de su exitosa carrera como productor, Benny Blanco también ha incursionado en la música como solista. Su álbum debut, "Friends Keep Secrets", demostró su talento como cantante y compositor. A lo largo de su trayectoria, Blanco ha recibido numerosos reconocimientos y ha demostrado ser uno de los productores más influyentes de su generación.

Sigue leyendo:

La carrera de Paul Mescal va en ascenso y ahora le daría vida a Paul McCartney en la biopic de The Beatles

Cien años de Soledad en Netflix, ¿cuál es el árbol genealógico que une a los personajes de Macondo?