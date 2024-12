Nicola le responde a Galilea Montijo por hablar de su amigo, Agustín, ¿problemas en el programa Hoy?

Hace unos días la conductora del "programa Hoy", Galilea Montijo se colocó en el ojo del huracán después de lanzar un fuerte mensaje contra Agustín, uno de los participantes más polémicos de la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" y excolaborador del matutino de San Ángel.

En plena transmisión de la nueva temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy", Galilea Montijo criticó de fuerte manera el trabajo de Agustín, asegurando que no es bueno en varias de las cosas que hace. Lo más fuerte del comentario fue cuando dijo que el argentino tampoco sabe ser buen "amigo", en referencia a su participación en "La Casa de los Famosos México".

Ante esta situación, Nicola, amigo de Agustín y actual conductor del "programa Hoy", concedió una breve entrevista en la que reaccionó al mensaje que le envió Galilea Montijo a su compañero. Las declaraciones del peruano hicieron bastante ruido en el mundo de la farándula.

Después de que las declaraciones de Galilea Montijo ventilaran que en el "programa Hoy" no están nada contentos con el desempeño de Agustín en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México", Nicola fue cuestionado al respecto y si platicó algo con la famosa nacida en Guadalajara, Jalisco.

En entrevista compartida en el canal de YouTube "Lo escuché con Alan Morales", Nicola aseguró que no tiene ningún tipo de problema con Galilea Montijo por hablar de esa manera de su amigo, Agustín. Señaló que seguramente la tapatía tienes su razones para decir ese tipo de comentarios.

"Yo no me meto, el respeto y la admiración que le tengo a Galilea es inmenso. Galilea sabe porqué dice las cosas, no sé si lo dicen por mi o por ellos, de repente sienten que Agustín no se portó bien con ellos", contó.