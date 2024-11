Muere Ernestina Sodi, hermana de Thalía y mamá de Camila Sodi

La madrugada de este sábado 9 de noviembre Camila Sodi informó la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, quien pasó sus últimas semanas con vida internada en un hospital tras sufrir dos infartos. La cantante subió un mensaje en su cuenta en Instagram confirmando la noticia.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, Camila Sodi escribió un mensaje informando la muerte de la escritora y periodista, Ernestina Sodi. La cantante recordó a su mamá con una fotografía de su infancia, junto a la imagen escribió un breve mensaje para despedirle a su madre.

"Ernestina Sodi mi mamá, abuela de mis bebés. Descansa en paz", escribió Camila Sodi.

De acuerdo con la publicación de la protagonista de la telenovela "Rubí", su madre, Ernestina Sodi murió el viernes 8 de noviembre, pero hasta el momento no ha brindado mayor información al respecto. Sus fans le externaron todo su apoyo en este complicado momento que está viviendo.

¿De qué murió Ernestina Sodi?

Hace unas semanas te informamos que Ernestina Sodi, hermana de la cantante Thalía y mamá de Camila Sodi, fue hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México después de sufrir dos infartos. A partir de ese momento permaneció en el área de cuidados intensivos.

Días después distintos medios de comunicación detallaron que la escritora, Ernestina Sodi era reportada como grave después de que se le reventara la vena aorta, una de las más importantes del cuerpo humano. Hace un par de días el programa de espectáculos "Chisme No Like" detalló que la salud de la periodista no presentaba alguna mejoría relevante.

La madrugada de este sábado 9 de noviembre, Camila Sodi, hija de Ernestina Sodi, reportó la muerte de la escritora. La cantante detalló que su madre perdió la vida la tarde de ayer. Hasta el momento no ha brindando más información al respecto.

La periodista murió la noche de ayer. Foto: Cuartoscuro

¿Quién fue Ernestina Sodi?

Ernestina Sodi fue una reconocida periodista y escritora que murió a los 64 años después de sufrir dos infartos. La también exmodelo mexicana es hermana de la cantante, Thalía, y madre de Camila Sodi. Hace unos años la escritora sufrió un secuestro junto a su media hermana, Laura Zapata.

