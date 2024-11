Laura Zapata manda contundente mensaje tras la muerte de Ernestina Sodi: "No voy a llorar su muerte"

Laura Zapata dio a conocer en una entrevista que la muerte de Ernestina Sodi ha sido algo muy doloroso para ella, y le ha dejado también una gran lección de vida; sin embargo, dijo, ella no llorará la muerte de su hermana, más bien celebrará su vida en este momento tan triste.

Fue a través de un canal de YouTube donde pudieron entrevistarla y dijo sus primeras palabras, luego de que su sobrina, Camila Sodi, confirmó en sus redes sociales, especialmente a través de Instagram, que Ernestina murió el día 8 de noviembre de 2024 tras estar varios días hospitalizados.

"Muy triste amor, algo muy doloroso que de alguna manera nos viene a decir a los seres humanos que somos finitos en esta vida. Yo estaba descansando y recibí muchas llamadas telefónicas, muchos mensajes, mucho sonido en mi teléfono. Y bueno, pues me enteré muy triste de todo esto"

Laura Zapata dijo que quiere celebrar la vida de su hermana. Crédito: Instagram oficial

Laura Zapata manda emotivo mensaje tras la muerte de su hermana, Ernestina Sodi

Además, agregó que de ninguna manera se pudo despedir de ella durante los más recientes días, sobre todo cuando estuvo en el hospital debido a un infarto, a pesar de que Thalía publicó en sus redes sociales que tuvo la oportunidad de despedirse de Ernestina; su mensaje realmente estuvo emotivo.

"No, de alguna manera no. Entonces les voy a enseñar algo y ya voy a entrar, porque la paradoja de la vida es que hoy, 24 de Zapata, no de mi familia Zapata, hoy vamos a hacer una zapatiza en mi casa. Vienen desde Querétaro mis primas, hermanas. Fíjate lo que es la vida, vienen y pues estarán conmigo y me acogerán"

En este sentido, agregó que de hecho tuvo una oportunidad de decirles que se perdonen las diferencias que tuvieron en vida. Esto fue al menos lo que le comunicó a Camila Sodi que le dijera a su mamá, pero no se sabe si realmente hubo un chance de que llegaran al perdón en su lecho de muerte.

Esto que les quiero decir es que el lunes yo le escribí a Marina y le dije: "Marina querida, acabo de leer un mensaje que puso Cam en una de sus redes. Me hace llorar. Solo quiero decirles que las abrazo desde el fondo de mi corazón y lo siento mucho, mucho. Si puedes, dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo que se queden en el olvido y que sigo rezando por su salud para que ella salga de esta inexplicable situación. Gracias, Marina, corazón roto. Postdata: Los milagros existen"

Laura Zapata no asistirá al funeral de su hermana. Crédito: Instagram oficial

¿Por qué Laura Zapata no irá al funeral de Ernestina Sodi?

Por último, agregó que por el momento ha decidido que no asistirá al funeral o funerales y homenajes que pudieran realizarle a Ernestina Sodi; sin embargo, está dispuesta a no llorar la muerte de su hermana, pues sin duda celebrará su vida. Esto, dijo, porque no quiere ser la noticia del día, pues esa debería ser la muerte.

"No voy a asistir a los funerales de ninguna manera porque considero que sería desviar la nota. No, yo quiero que la nota sea que ella se fue, que ella partió, no que si Laura vino, Laura no, no. Yo hablé con mis hijos, con Claudio, con Patricio y lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia Sodi Zapata y que descanse en paz. Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que no vamos a llorar, bueno, yo, no hablo en plural, su muerte, sino vamos a festejar su vida. Gracias. Los quiero"

