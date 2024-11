"No entiendo por qué me consideraron": el primer mensaje de Ángela Aguilar tras ser reconocida como la mujer del año

Nuevamente la joven cantante, Ángela Aguilar se colocó en las portadas de los medios del entretenimiento después de que la famosa revista "Glamour" la reconociera como la "mujer del año" en medio del escándalo que ha protagonizado por su matrimonio con Christian Nodal y las recientes declaraciones de Cazzu, la ex de su esposo.

Fue la semana pasada cuando Cazzu rompió el silencio para contar que no estaba enterada del romance entre Nodal y Ángela Aguilar, a pesar de que la hija de Pepe Aguilar aseguró que todos los involucrados estaban enterados y nadie tenía el corazón roto. Ante esta situación se especuló que la joven fue la tercera en discordia en la relación.

A unos días del escándalo, Ángela Aguilar reapareció en redes sociales para compartir una historia en la que presumió que la revista "Glamour" la reconoció como la "mujer del año" de este 2024, lo que provocó un sin fin de reacciones entre los fans, quienes recordaron que estos meses han sido muy polémicos para la cantante.

Después de que Ángela Aguilar compartiera que fue reconocida como "la mujer del año" fueron compartidas las primeras declaraciones que brindó a la revista "Glamour". La joven no pudo ocultar su incertidumbre por el nombramiento ya que asegura que está en proceso de convertirse en adulta.

"Me siento un poco poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado", dijo en la plática.