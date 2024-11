Dani Flow se lanza contra Nodal y grita que prefiere a Eduin Caz en pleno evento masivo: VIDEO

Dani Flow recientemente revivió una de las polémicas más fuertes del regional mexicano, la rivalidad de Nodal y Eduin Caz, esto durante un famoso festival este fin de semana en la Ciudad de México, en donde Grupo Firme fue uno de los más esperados de la noche.

En dicha presentación la agrupación liderada por Eduin Caz invitó al escenario al también polémico reggaetonero con quien en meses pasados grabó y lanzó una colaboración la cual dio mucho de qué hablar, pues, la letra fue muy distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar cantar al líder de Grupo Firme.

Eduin invitó a Dani Flow al festival en CDMX.

Foto: IG @eduincaz

Dani Flow prefiere por siempre a Eduin Caz

Dani Flow, conocido reguetonero, generó controversia al lanzarse contra Christian Nodal durante un evento en Ciudad de México, sorprendiendo a los presentes. En un ambiente cargado de emociones y música, el cantante no dudó en expresar su preferencia por Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, en lugar de apoyar al cantante de "Botella tras botella".

El incidente ocurrió cuando Eduin Caz invitó a Dani Flow a subir al escenario para interpretar una canción juntos. Tras la participación, Eduin expresó su agradecimiento al reguetonero por su colaboración, pero fue la reacción de Dani Flow lo que acaparó toda la atención. En lugar de simplemente agradecer, el reguetonero aprovechó el momento para hacer una tajante declaración sobre Christian Nodal, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

"Siempre Eduin Caz, nunca Christian Nodal". Con estas palabras, Dani Flow abandonó el escenario

Cabe señalar que, Eduin Caz quedó igual de sorprendido que el resto de los asistentes, pues, luego de que Dani Flow hizo el polémico comentario, se puede ver la cara del intérprete de “Ya supérame” con mucha incredulidad, pues no daba crédito a lo que acababa de escuchar en boca de su amigo.

No tardaron en llegar los comentarios de apoyo a Dani Flow, quienes encontraron en su declaración una forma de expresar lo que muchos callan. "Ese Christian tiene que aprender de Dani Flow! "Todos ganan así", comentó un usuario en las redes del reguetonero. Otros no dudaron en agradecerle por alzar la voz en medio de tanta controversia: "Tkm Dani flow, gracias por decir lo que luego muchos prefieren callar", expresó otro seguidor.

Eduin y Dani prendieron el festival Mexcla con su colaboración.

Foto: Dani Flow

La vez que Nodal desairó a Eduin Caz

La guerra de declaraciones entre Dani Flow y Nodal no es algo nuevo. Hace algunos años, Christian Nodal hizo un comentario que dejó claro su desinterés por colaborar con Eduin Caz y Grupo Firme. En una dinámica en sus redes sociales, Nodal respondió que no veía ninguna posibilidad de realizar un dueto con el vocalista de la banda, a pesar de que este último era admirador de su música. Según Nodal, simplemente no le gustaba el estilo de Grupo Firme, lo que dejó una tensión palpable entre ambos artistas.

Eduin Caz no tardó en reaccionar ante estas palabras, asegurando que el comentario le dolió profundamente, ya que siempre fue fan de Nodal. De hecho, Caz incluso borró una foto que tenía con el cantante de Sonora como muestra de su descontento. Y aunque se les vio juntos en un evento hace algunos años, la relación entre ambos se ha mantenido distante.

