Carlos Bonavides le "llama" a su fallecida madre para pedirle perdón y no puede evitar romper en llanto

Carlos Bonavides es uno de los actores más conocidos de todo México, pero también es una persona que comete errores y aprende a vivir con ellos. Después del tema de adicciones, el histrión que dio vida a 'Wicho Domínguez' se vio envuelto en un lío de faldas que lo llevó a terminar su matrimonio después de 16 años. Ahora, aprovechó para hacer una "llamada" con una persona especial y terminó quebrándose tras hacer la llamada con su madre.

Durante la entrevista con Matilde Obregón, 'Huicho Domínguez' no dudó en abrir su corazón para contar como ha sido su historia de divorcio, mismo que fue ocasionada por una infidelidad. Carlos está arrepentido de lo que hizo, pero está dispuesto a seguir luchando para que a su familia no le falte nada hasta el último día de su vida. Esto a pesar de que los dos viven su libertad. Bonavides también utilizó una llamada ficticia para ofrecer una disculpa a su madre.

La llamada de Huicho Domínguez a su madre

Matilde le prestó a Carlos un teléfono que tenía en el set de grabación con la idea de que pudiera hacer una llamada a quien quisiera, no importaba si estaba en el cielo o la tierra. Bonavides decidió lo que le quería hablar a su madre, por lo que al descolgar el teléfono pidió que le comunicaran con Inocencia Samudio Baizabal, su madre. 'Huicho Domínguez' le ofreció una disculpa por todo, pero también quería agradecerle por siempre estar a su lado y darle una bendición.

Carlos abrió su corazón y le mandó un mensaje a su madre (IG: carlosbonavidesoficial)

"Bueno. ¿Dónde hablo? Por favor tendría la habilidad de comunicarme con la señora Inocencia Samudio Baizabal, soy su hijo. Chenchita… habla tu hijo. ¿Cómo estás? Gracias por darme la bendición todos los días. Te extraño mucho. Perdóname, por favor perdóname. Perdóname. Sí, ya sé. Dame tu bendición por favor. Tengo muchas ganas de volverte a ver. Le pido al nazareno todos los días que me permita volverte a ver. Con esa fe vivo. Te quiero mucho y te extraño mucho. Gracias", dijo Carlos al teléfono.

Mientras expresaba su mensaje a su madre, Carlos Bonavides se quebró y comenzó a llorar. El actor quería aprovechar para marcarle a la mujer que le dio la vida y decirle unas bonitas palabras después de siete años haberse despedido de ella por última vez en el plano terrenal.

Carlos y su esposa están separados pero viven en la misma casa

Bonavides y Yodi estuvieron felizmente casados durante 16 años, pero una infidelidad por parte del actor hizo que todo llegara a su fin. 'Huicho' confesó que durante dos años intentaron superar dicho acto, pero al final del día se dieron cuenta que Yodi ya no lo quería como antes y decidieron separarse. La gran sorpresa fue que siguen viviendo dentro de la misma casa. Carlos explicó los motivos por los que todavía no deja ese hogar.

"No sé si tú sepas que Yodi y yo nos separamos... seguimos viviendo en la misma casa porque yo no he tenido oportunidad, ni dinero de cambiarme a otra casa. Yo no quiero cambiarme a una casa que no tenga el nivel de donde vivo, entonces ella duerme en una recamara, mi suegra vive en una recámara, mi hijo en una recámara y yo en otra recámara", contó Bonavides.

