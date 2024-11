Adiós a las películas interactivas en Netflix; estas producciones se eliminarán de la plataforma

Consulta la lista para verlas antes de que las quiten definitivamente Pixabay / PNGWing

Una noticia no tan agradable para los usuarios de Netflix ha sorprendido a todos los que disfrutan del servicio de streaming y es que la plataforma eliminará de su catálogo varios de los programas y películas interactivos, por lo que solo permanecerán cuatro de ellos.

En total son 24 títulos interactivos los que forman parte del catálogo de Netflix en la actualidad pero a partir del 1 de diciembre sólo permanecerán “Black Mirror: Bandersnatch”, “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend” , “Ranveer vs. Wild con Bear Grylls” y “You vs. Wild”.

Fue la compañía a The Verge la que confirmó la eliminación de películas y series de Netflix a partir del 1 de diciembre, cabe puntualizar que esta noticia no es agradable para los usuarios de la plataforma de servicio y tampoco para los empresarios ya que no lograron que permanecieran por mucho tiempo y marca un fracaso en la compañía.

Se sabe que desde 2017 Netflix ha compartido con el público títulos interactivos, el primero fue “Puss in book: trapped in an epic tale” y después una de sus mejores apuestas hasta el momento y que es un éxito, además de que sí permanecerán es “Black Mirror: Bandersnatch”.

Netflix eliminará programas y películas interactivos. Freepick

¿Qué películas y series interactivas eliminará Netflix de su catálogo?

La eliminación de los títulos interactivos en Netflix será un antes y un después de las plataformas, ya que no solo serán proyectos, series o películas que sus suscritores extrañarán, si no según las palabras del portavoz Chrissy Kelleher han centrado sus esfuerzos tecnológicos en otras áreas.

Elijo “Amor”

¿Y nuestra humana?

Jurassic World: Campamento Cretácico - Aventura misteriosa

Triviaverso

Barbie Epic Road Trip

Kitty feroz

Preguntados

El gato ladrón

Johnny Test y el pastel de carne perfecto

Escapa del Undertaker

Misión en la nieve: Una película interactiva de You vs. Wild

Headspace: Relaja tu mente

Los héroes del apocalipsis: ¡Felices días finales!

Misión Safari: Una película interactiva de You vs. Wild

Cabalgando libre - Cabalga conmigo

Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé!

Carmen Sandiego: ¿Robar o no robar?

El Capitán Calzoncillos heroico interacti-rama

Stretch Armstrong: La fuga

Buddy Thunderstruck: La lista de quizá

Así como también se sabe que la compañía de Netflix cerró en Estados Unidos la versión beta de transmisiones de juego ya que todavía no pasa las pruebas, aunque eso ya sucedió hace más de 1 año y no han logrado retomarlo, situación con la que también está lidiando actualmente la empresa de series, películas y proyectos.

A partir del 1 de diciembre se eliminarán alginas de las películas y series. Freepick

¿Cuánto cuesta contratar Netflix?

El costo para contratar la plataforma de streaming y disfrutar del catálogo de series y películas que hay disponibles en Netflix dependerá del paquete que elija el suscriptor, puesto que hay selección anual, mensual, así como básico, estándar y premium.

El plan mensual tiene un costo de 139 pesos por el plan básico, 219 pesos por el plan estándar y 299 pesos por el plan premium, mientras que la selección anual se cobra 1 mil 668 pesos por el plan básico, 2 mil 628 pesos por el plan estándar y 3 mil 588 pesos por el plan premium.

Los usuarios de streaming deberán revisar los títulos que serán eliminado. Freepick

Sigue leyendo:

Netflix estrenará todas estas películas y series en noviembre de 2024