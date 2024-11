La apasionante vida de Sissi de Baviera regresa a Netflix con la segunda temporada de La Emperatriz

La vida de la última emperatriz de Austria ha sido objeto de estudio por historiadores, expertos han narrado la triste vida que llevó, pues era una mujer incomprendida en su época. Isabel de Baviera fue una de las primeras que luchó por sus derechos y por hacer valer su voz como parte de la corte, ella no se conformaba con ser la esposa del emperador Francisco José. Sissi de Baviera, como era conocida en la corte era un espíritu libre, había crecido en el campo, lo que valió para que muchos la tacharan como una mujer irresponsable con la corona.

Su apasionante vida estuvo llena de sinsabores y lo que pensó que sería una vida llena de gloria se convirtió en un tormento. Parte de esto queda plasmado en la serie de Netflix, "La Emperatriz" donde se retoma como su belleza inigualable y personalidad cautivaron a Francisco José, quien rechazó a la hermana mayor de Sissi Helena, para casarse con ella quien apenas era una adolescente.

A pesar de que la corte de Viena no veía con buenos ojos a Isabel, Francisco se aferró a ella, pues se había enamorada a primera vista, por lo que no estaba dispuesta a aceptar un no por respuesta. Fue así que el 24 de abril de 1854 se celebró el enlace en la iglesia de los Agustinos de Viena, iniciando una vida de desgracias para la joven emperatriz.

¿La serie "La Emperatriz" es ficción o sí fueron hechos reales?

Sissi tuvo que someterse a los estrictos protocolos de la corona para cumplir con sus responsabilidades entre ellos el trato con la madre de Francisco José, la archiduquesa Sofía, quien no estaba de acuerdo en las costumbres y forma de ser de Sissi de Baviera por lo que se la pasaba atrás de ella para que adoptara las costumbres que una buena cortesana debía seguir. En la serie se deja ver esta tormentosa relación entre ambas y debemos decir que sí fue de esa manera.

Otro hecho real que se retrata en la historia de Netflix es que Isabel vio venir el declive de la corona vienesa, pues mientras dentro de los palacios de vivía en opulencia y derroche el pueblo bávaro sufría de hambre. Ella buscaba ser una emperatriz cercana al pueblo pero eso fue tachado como una irreverencia. Toda su vida tuvo un estira y afloja con las reglas que le imponían, incluso tras el nacimiento de sus hijos.

Esto es lo que se vio en la primera temporada de la serie, pero se espera que la segunda nos muestre un cambio en la apasionante historia de amor que nos han enseñado, pues la historia afirma que Sissi y Francisco José terminan distanciados incluso él tiene una amante bajo el consentimiento de su esposa. El estreno de "La Emperatriz" Temporada 2, llega el 22 de noviembre. No te lo puedes perder si quieres conocer el desenlace de esta historia.

