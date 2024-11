Silvia Pinal quería ser la primera mujer presidenta de México; ¿qué la hizo cambiar de opinión?

Silvia Pinal, de 93 años, además de ser actriz, conductora y productora también incursionó en la política del país, siendo diputada y senadora en el Congreso de la Unión. Pero fue el oficio de la actuación la que la sedujo y la separó de su deseo de ser la primera presidenta de México.

Cabe destacar que la diva del cine de oro incursionó en la política a raíz de su matrimonio con su cuarto esposo Tulio Hernández, quien fue gobernador de Tlaxcala de 1981 a 1987, y fue así como se convirtió en la "Primera Dama del Estado" y presidenta del DIF estatal.

Tulio Hernández y Silvia Pinal. Foto: @MrLotario

En 1991 a 1994 Silvia Pinal fue elegida como diputada federal en la LII Legislatura del Congreso de la Unión por el estado de Tlaxcala. Mientras que de 1994 a 1997 fue diputada local en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, incluso cabe destacar que fue Marcelo Ebrard Casaubón quien invitó a la actriz a participar en las elecciones capitalinas, resultando electa por la ciudadanía.

De 1997 al 2000, tomó posición como senadora del PRI, en ese entonces su suplente era Esteban Moctezuma Barragán, actual embajador de México en Estados Unidos. Como senadora, consiguió que la Secretaría de Hacienda bajara los impuestos a los teatros.

Silvia Pinal como diputada. Foto: FB Carlos Santos

¿Por qué se retiró de la vida política?

Toda esta trayectoria política llevó a la actriz contemplar, entre sus deseos, ser la primera mujer en llegar a la silla presidencial de México. Fue así como en una entrevista con diferentes medios de comunicación, la conductora del afamado programa “Mujer Casos de la Vida Real” de Televisa reveló que el amor por la actuación la desvió de ese objetivo tan ambicioso en la política.

-Alguna vez contempló ser presidenta de México, preguntó la reportera.

-“Sí, ¿Cómo no?, ¿por qué no? La política todos sabemos lo que es, pero cuando lo vives es mucho más importante. No sabes de dónde sales, a dónde van, a dónde quieren llegar, por qué sí o por qué no. O sea, la política es una cosa muy linda”.

-“Me ganó la carrera de actriz, es de lo que vivo, es lo que sustituye muchas cosas”, respondió la diva del cine de Oro.

