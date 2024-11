Alejandra Guzmán es la más afectada por la muerte de Silvia Pinal, revela Enrique Guzmán

Tras darse a conocer la muerte de Silvia Pinal, la tarde de este jueves 28 de noviembre, su exesposo, Enrique Guzmán dijo que está tranquilo pero le duele mucho su partida, ya que ahora tendrá que ser la imagen materna y paterna para sus hijos, Luis Enrique y Alejandra, quien considera es la más dolida.

“Luis Enrique fue el único que me habló y me dijo cómo había muerto Silvia, que se fue apagando poco a poco, fue bajando su respiración, hasta que murió”, dijo sobre cómo se enteró de la muerte de la Diva de Oro del Cine Mexicano y continuó: “No he hablado con Alejandra todavía, creo que es la más lastimada de todos los hijo de Silvia, que ahora ya son sólo míos”, detalló a El Heraldo de México.

Silvia Pinal murió después de las cinco de la tarde

Don Enrique recordó que la visitó en la mañana y estuvo en el hospital al sur de la CDMX, hasta las 3:30 de la tarde, cuando decidió salir, porque ya había muchas visitas y ya no quería ver a quien fue su gran amor en esa condición. “Se murió a las 5:15 o 5:30, y yo acababa de estar en el hospital, me vine a casa porque había mucha gente y ya no tenía ganas de verla como estaba”.

Enrique Guzmán y Silvia Pinal estuvieron casados de 1967 a 1976, por lo que en estos momentos tiene muchos recuerdos de esa etapa que vivieron, así como de la manera en la que educaron a sus hijos: “Me duele mucho, tengo recuerdos que me afloran de repente, estuvimos diez años juntos, y pues hay recuerdos muy importantes, sin embargo, la vida tiene un solo tamaño, y es el final de Doña Silvia Pinal”.

Finalmente, dijo estar tranquilo con la partida de la actriz y listo para ver por sus hijos en este momento tan difícil: “Un momento como este te hace regresar una bola de cosas en la época en la que convivimos como pareja y el nacimiento de nuestro hijos. En fin, se te revuelven muchas cosas en la mente, pero estoy tranquilo. Ella fue e hizo lo que le dio la gana en toda su vida, hizo exactamente lo que quiso”.