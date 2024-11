Danna Paola estrena nuevo documental sobre su vida, ¿dónde y cómo verlo?

Disney plus acaba de estrenar el documental de Danna Paola titulado "Danna, tenemos que hablar", donde la cantante mexicana se atrevió a hablar de todo lo que involucra convertirse en una estrella infantil de la televisión, pues a pesar de que todos parezcan éxitos, fama, glamour, alfombras rojas y reconocimiento, hay momentos realmente oscuros en su vida.

A través de sus redes sociales, la cantante y actriz lanzó un mensaje para todos sus fanáticos, con el objetivo de que se enfoquen en su serie, la vean y después haya amplias discusiones sobre lo que ahí se retrató. Aseguró que a pesar de que es lo mejor que le ha pasado en la vida, también logró destruirla, pero solo para construirse de nuevo.

"'Danna, tenemos que hablar' ya está disponible. Que noche tan más especial… tengo el corazón lleno de amor y luz, esta era me ha marcado de por vida, “Childstar” es lo mejor que me ha pasado, me destruyó para construirme de nuevo, y por fin me encontré cerrar con el estreno de este documental es un regalo para mí, para nosotros y para todos ustedes, es una lección de amor propio y valentía, anoche cerré un ciclo en mi vida acompañada de personas que amo, admiro y que me han acompañado en todo este viaje tan importante y mágico"