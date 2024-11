Geraldine Bazán reacciona al supuesto romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina: "Que chistoso"

Irina Baeva vuelve a dar de qué hablar, aunque en esta ocasión no se trata de su escandalosa separación con Gabriel Soto sino de la posibilidad de un nuevo romance con Giovanni Medina, quien también fue vinculado sentimentalmente con Geraldine Bazán. Ante el alboroto que esto ha generado, la actriz no evitó ser cuestionada y entre risas reaccionó a la posibilidad de que exista algo más que una amistad entre el empresario y la modelo rusa, con quien enfrentó una intensa polémica en el pasado.

Hace tan sólo unos días Irina Baeva y Giovanni Medina fueron captados juntos y esto generó los primeros rumores de un romance. Aunque la actriz rusa negó tener una relación con el empresario y le agradeció por haberla ayudado con un problema importante, el pasado fin de semana fueron captados en un lujoso hotel de Las Vegas, Nevada, y se ha señalado que disfrutan juntos del Gran Premio de la Fórmula 1 por lo que se hicieron más fuertes las sospechas de que hay algo más entre ellos.

En un encuentro con los medios en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Geraldine Bazán fue cuestionada sobre el supuesto noviazgo que sacudió al medio artístico debido a que en septiembre de 2023 también fue vinculada sentimentalmente con el empresario; además, la actriz señaló hace algunas años a Baeva de ser la tercera en discordia en su matrimonio con Gabriel Soto.

Las sospechas de un romance entre Geraldine Bazán y Giovanni Medina comenzaron en septiembre de 2023 cuando acudieron juntos al Teatro de la Ciudad de México para ver la puesta en escena “Vaselina con Timbiriche”. Los rumores se hicieron más fuertes debido a que tan sólo unos días después fueron captados en un lujoso restaurante y, más tarde, de vacaciones en Disneyland acompañados de sus hijos, Alexa Miranda y Emmanuel, respectivamente.

Tanto la actriz como Giovanni Medina negaron que existiera algo más que una amistad entre ellos y señalaron que los viajes juntos se trataba del buen equipo que habían logrado formar como padres solteros. “Tengo muchas amigas, Geraldine es una mamá que yo admiro mucho. Nuestros hijos son amigos y a veces coincidimos con actividades o en fiestas infantiles y demás, pero sí, al igual que otras amigas que tengo, es una mamá que admiro mucho”, dijo el también político.

“No hagan rollos donde no hay, somos amigos desde hace muchos años. A ver, ese es el problema, ustedes siempre le ponen fuegos artificiales donde no hay y le hacen chismes donde no hay. Ahora sí que ‘oídos sordos a palabras necias’, no hay por qué hacer cosas donde no lo hay, todos buena onda, nuestros hijos se llevan super bien, digamos que hemos hecho como un buen ‘team’ de papás solteros”, añadió la actriz en entrevista para medios retomada por “Ventaneando”.