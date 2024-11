Filtran AUDIO de la entrevista con Zahie Téllez al momento de su secuestro; reportera presenció el rapto EN VIVO

El secuestro de la chef Zahie Téllez junto a su esposo, Alberto Escobar, ha mantenido al mundo del espectáculo y de la cocina de lo más preocupados luego que se dio a conocer que la tarde del sábado la pareja fue raptada mientras viajaba sobre la autopista México-Cuernavaca; esa misma noche las autoridades del Estado de Morelos dieron a conocer que el famoso matrimonio ya se encontraba bajo libertad tras un intenso operativo en el que fueron rescatados y una persona más fue detenida. La situación causó conmoción entre los fans del programa MasterChef, donde la experta es jueza y muy querida por el público.

Entre los detalles que se revelaron sobre el secuestro no sólo se dio a conocer que la pareja iba en carretera cuando un grupo de hombres armados los habría interceptado para privarlos de su libertad, sino que también la chef Zahie Téllez se encontraba en una entrevista en vivo cuando ocurrió el incidente. Si bien el fin de semana no se tenían las imágenes del momento, en las últimas horas se filtró el audio de una charla por radio a través de Imagen Televisión.

Hugo Alexander Maldonado compartió a través de un hilo de X los momentos de tensión que se vivieron en vivo en la radio de México cuando la reportera a cargo de entrevistar a la querida jueza de MasterChef comenzó a presentarla, alargando la introducción e incluso cambiando de tema mientras intentaban volver a contactar con ella. Sin embargo, tras varios minutos de charla, finalmente decidió revelar que se perdió la conexión. Algo que fue aplaudible en redes sociales es que ella mantuvo la calma y no reveló que fue testigo del secuestro y según se sabe, momentos después se dio aviso a las autoridades.

La entrevista con la jueza del reality ocurrió la tarde del sábado 23 de noviembre de 2024, a través de Imagen Radio y con la periodista especializada en viajes y gastronomía, Cecilia Núñez, quien ya se encontraba al aire y lista para conversar con la chef a quien le dedicó una extensa presentación mientras se controlaba la situación que terminó en secuestro. Hasta el momento la locutora no ha dado declaraciones sobre el incidente del que fue testigo en vivo.

El periodista Hugo Alexander Maldonado fue quien compartió en video el audio de la entrevista que se presentaría a través del programa "Concierge en Imagen" de Imagen Radio con la locutora Cecilia Núñez; allí se esperaba hablar de cocina y gastronomía junto a la experta, pero el secuestro lo impidió. En el primero de los clips que compartió el reportero, se escucha a la también periodista hablar un poco de la trayectoria de Zahie Téllez no sólo en nuestro país, sino también con su presencia en el sector internacional y siempre presumiendo su amor por México.

Mientras tanto, en un segundo clip se escucha a la reportera desviarse de la presentación de la jueza de MasterChef y comenzar a hablar sobre una pasada entrega de premios de la mano del artista César Menchaca y después sobre el turismo responsable. De acuerdo con la descripción de quien filtró la grabación, lo que intentaba la locutora era ganar tiempo en lo que se recuperaba la llamada con la invitada y al cabo de unos minutos, se escucha a Núñez decir:

"No me pude conectar ya con la chef Zahie Téllez que estaba justamente en recorrido, iba para Tres Marías y perdimos conexión con ella. Me hubiera encantado platicar con ella de manera más profunda, sobre todo el recorrido que ella ha tenido, gastronómico, pero esto es lo que sucede cuando andamos de viaje y tenemos un programa en vivo", dijo.