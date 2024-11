Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne en pleno concierto y hace llorar a las Directioner al llamarlo "hermano" | VIDEO

El pasado miércoles 20 de noviembre Liam Payne tuvo su funeral en el país que lo vio crecer y saltar a la fama, esto a poco más de un mes de su terrible fallecimiento en Buenos Aires, Argentina, cuando cayó de un tercer piso. El ataúd con el cuerpo del cantante llegó a la iglesia St. Mary en Amersham, Buckinghamshire, Inglaterra, donde se reunieron sus padres junto a un círculo pequeño y cercano en el que destacó la novia del intérprete, pero también sus excompañeros de One Direction.

Fue en el 2015 cuando One Direction dio a conocer que se separarían tras años de éxito y fama mundial, y aunque Zayn Malik fue el primero en deslindarse de la agrupación, las directioners tenían la esperanza de volver a ver juntos a Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson, sin embargo, el reencuentro ocurrió de la forma más trágica y en el funeral de Liam Payne. Las imágenes de este encuentro e volvieron virales y dolorosas en redes al ver a los cantantes al borde de las lágrimas por tener que despedir a su amigo.

Pero el duelo no terminó con este momento, sino que sigue presente tanto para las fans como para los propios miembros de One Direction, quienes siguen compartiendo que no olvidan al hombre que más que cantante también fue amigo, novio y padre. Y así lo demostró Zayn Malik en uno de sus recientes conciertos, pues aunque canceló su gira en Estados Unidos en medio del duelo, las fechas programadas dentro del Reino Unido siguen en pie y allí recordó a Liam Payne con un homenaje que hizo llorar a muchos de los presentes.

El ex de Gigi Hadid apareció en el escenario con un show único, pero antes de terminar con el concierto, en las pantallas salió un hermoso mensaje dedicado al compañero que tuvo en One Direction y a quien incluso llamó "hermano"; asimismo, incluyó el año de nacimiento y este 2024, último año con vida del cantante. Además, un desgarrador mensaje con el que lo despidió hizo que todos los asistentes se emocionaran y reaccionaran entre gritos y aplausos.

Este fue el conmovedor detalle que hizo llorar a los directioners. (Foto: TikTok @irideulikethe4thofjuly)

Zayn Malik hace homenaje a Liam Payne con desgarrador mensaje: "te amo, hermano"

Este fin de semana Zayn Malik se presentó en Leeds, Inglaterra, como parte del tour que pospuso en Estados Unidos tras la muerte de Liam Payne, pero lo que pocos esperaban es que el cantante tomara la decisión de recordar a su amigo y miembro de One Direction con un homenaje que hizo llorar a muchos de los presentes, en especial porque el mensaje con el que lo recordó pareció en una emotiva canción.

En los distintos videos que se ven en redes sociales se ve el escenario rojo y a Zayn saliendo del escenario corriendo, al tiempo que sus músicos ambientan el lugar. Por su parte, los presentes entre gritos y aplausos celebraban al cantante, cuando de pronto las luces cambiaron a azul y posteriormente el recinto quedó completamente a oscuras, como un adelanto del lindo homenaje que se le realizaría al hoy fallecido.

Al volverse a encender las luces, también lo hicieron las pantallas, desde donde se leía: "Liam Payne 1993-2024. Te amo hermano", decoradas con un brillante fondo azul y un corazón rojo enorme. En un primer momento, los fans comenzaron a gritar y segundos más tarde se preguntaban qué ocurría sin poder contener el llanto; en uno de los clips compartidos incluso se escucha a alguien decir que siempre extrañarán al intérprete.

Cabe destacar que lo que hizo de este homenaje algo todavía más significativo es que el nombre de Liam Payne apareció mientras de fondo sonaba "Stardust", un tema de Zayn Malik cuya letra habla precisamente de lo mucho que se puede extrañar a alguien tras morir; lo anterior emocionó a los fans, quienes aseguran que ahora esta canción está dedicada al miembro de One Direction.

Esta fue la foto con la que Zayn se despidió de Liam tras darse a conocer su muerte. (Foto: IG @zayn)

"Bonita Navidad en un vaso de cartón Espera afuera a que me recojas

Algo diferente en la forma de tocar

Diferente en la forma en que amas

Diferente en la forma en que amas Se siente como polvo de estrellas", se escucha en el fondo.

La emoción de las y los directioners se hizo presente en redes sociales, donde viralizaron las imágenes de este emotivo momento y despedida. Asimismo, dejaron mensajes como: "nunca pesé ver el lado sensible de Zayn", "se escucha como que todos se quebraron", "Y Liam en Argentina se acordó que iba a empezar el tour de Zayn, yo creo que hubiese estado allí" y "así es como la vida sigue, chicos".

