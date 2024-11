Flor Rubio regaña en vivo a reportero por enfrentarse con Gala Montes: “es una persona con problemas de depresión”

Flor Rubio regañó en pleno programa en vivo al reportero Gabriel Cuevas luego de que se enfrentó a Gala Montes, a quien señaló de falsa tras supuestamente inventar un romance entre ella y Karime Pindter, pero además la periodista le envió un mensaje sobre las peleas que ha tenido después de salir de un famosos reality show..

Hace poco, las declaraciones del reportero Gabriel Cuevas enfurecieron a Gala Montes luego de que se enteró de lo que mencionó el reportero, por lo que la actriz no dudó en enfrentarlo y ponerle un alto. Fue a través de su cuenta de Instagram donde cuestionó la ética profesional de “Gabo Cuevas” al hacer esos señalamientos difamatorios contra la cantante.

La exintegrante de La Casa de los Famosos México mostró su enojo ante la situación y contra el reportero a quien señaló de solo estar proyectando sus inseguridades en ella. Al respecto, Cuevas se defendió su trayectoria y emitió nuevamente su punto de vista pero recibió un regañó de la conductora Flor Rubio, quien le enfatizó en que le “baje” con Gala porque ella tiene problemas emocionales.

“Ese wey es de esos reporteros, ni siquiera de esos picantes o inteligentes… solamente estás proyectándote y haciendo notar todas tus inseguridades porque no sabes para ser periodista. Necesita que alguien le ponga un alto, me preocupa por las generaciones que vienen”, dijo Gala durante la transmisión.

¿Qué le dijo Flor Rubio al reportero Gabriel Cuevas?

Durante una emisión para Radio Fórmula, Flor le dijo a Gabriel Cuevas que ya le bajara al enfrentamiento contra Gala, después él mencionó que ella siempre quiere tener la razón. Al respecto, Rubio le recordó que la joven de 24 años tiene situaciones emocionales como ansiedad y depresión que le dificultan autorregularse.

“Tú también bájale un poco, sabemos que es una chava que tiene problemas de ansiedad, de depresión, que tiene problemas de autocontrol, entonces bájale un poco, si todos le bajamos un poco tenemos una convivencia más agradable”, dijo Rubio.

Gabo Cuevas aseguró que Gala siempre quiere tener la razón | Foto: Instagram @galamontes

Flor Rubio le envía un mensaje a Gala Montes

La conductora de Venga la Alegría aprovechó para enviarle un mensaje a la actriz. Flor le dijo a Gala que no estuvo bien que le mentara la mamá a un reportero y que ya no pelee, pues Gabo no es el primero, le recordó que también ha tenido enfrentamientos polémicos como con Nicola Porcella, algo que dice no es necesario porque aseguró que se encuentra en otro nivel de su carrera.

“No está bien que le mientes la mamá a un reportero, que no se meta en estos pleitos, ya peleo con Nicola, no es necesario, Gala tiene que manejarse en otro nivel”, mencionó Rubio.

