Gala Montes se enfrenta a polémico reportero y pide que se dedique a otra cosa: “Alguien quítele el micrófono”

El conflicto entre Gala Montes y Gabo Cuevas ha escalado a un nivel inesperado, llevando a ambos a una intensa disputa en redes sociales. Todo comenzó cuando el reportero de Venga la Alegría, insinuó que el supuesto romance entre Gala y Karime era una farsa y que en realidad la actriz sostenía una relación con su mánager. Estas declaraciones no solo generaron un gran revuelo entre los fans de Gala, sino que también provocaron la inmediata reacción de la actriz, quien se mostró molesta y preocupada por lo que considera un abuso de poder de los medios.

En un enérgico mensaje en redes, Gala no se contuvo y arremetió duramente contra el reportero, cuestionando su ética profesional y pidiendo que “alguien le quite el micrófono”. La actriz mexicana, conocida por su papel en El Señor de los Cielos, subrayó que estas prácticas difamatorias afectan tanto a los artistas como a sus seguidores. Las tensiones aumentaron cuando Gabo respondió con sus propias declaraciones, defendiendo su posición como periodista y refiriéndose a Gala como una persona “incongruente”.

¿Qué dijo Gala Montes a Gabo Cuevas?

Gala Montes no dejó pasar las palabras de Gabo Cuevas y, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, expresó su indignación. Con tono serio, la actriz dejó claro que considera que Gabo está proyectando sus propias inseguridades y que, lejos de ser un reportero con un estilo picante, únicamente está buscando provocar.

“Ese wey… es de esos reporteros, ni siquiera de esos picantes o inteligentes… solamente estás poyectándote y haciendo notar todas tus inseguridades porque no sabes para ser periodista. Necesita que alguien le ponga un alto, me preocupa por las generaciones que vienen”, declaró Montes en su transmisión

Gala recibió el apoyo de sus seguidores, quienes compartieron en redes su descontento y pidieron una sanción para Gabo Cuevas, pues consideran que el reportero ha incitado el odio. La actriz, consciente de la influencia que tiene entre sus seguidores, continuó sus críticas, apuntando que Cuevas utiliza el micrófono para desinformar y lastimar a los involucrados.

“Alguien quítele el micrófono, es peligroso… es una persona que fomenta el odio. La vida se va a encargar de ponerte en tu lugar”, sentenció la actriz

Gabo Cuevas responde a Gala Montes

Lejos de quedarse en silencio, Gabo Cuevas respondió a Gala a través de sus redes sociales. En varias historias de Instagram, el periodista defendió su trabajo y sostuvo que sus comentarios sobre Gala y Karime no buscaban causar daño, sino cumplir con su labor informativa. Cuevas afirmó que su postura no es personal y acusó a Montes de ser “incongruente y poco humilde” por no aceptar la crítica de la prensa. “A quien no le guste el calor, que no se meta a la cocina”, añadió, refiriéndose a que cualquier figura pública debería estar preparada para enfrentar cuestionamientos.

Gabo también recordó que en el pasado mostró su apoyo a Gala durante su paso por La Casa de los Famosos México y lamentó que, tras sus críticas recientes, ahora reciba mensajes de odio de parte de los seguidores de la actriz. Además, argumentó que ser una figura pública requiere “inteligencia, clase y humor” para lidiar con la prensa, sugiriendo que Montes carece de estas cualidades.

