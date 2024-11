Gala Montes pone fin a su conflicto con Nicola Porcella: “Perdón por todo lo que ha sucedido”

Nicola Porcella se vio envuelto en una nueva polémica luego de que dejara de seguir a Gala Montes en Instagram, algo que hizo evidente un conflicto entre ellos. Aunque ninguno dio declaraciones al respecto, esto desató un enfrentamiento entre fanáticos de ambos a través de redes sociales al que la actriz decidió poner fin pidiendo disculpas por los mensajes publicados y lo que dijo contra el conductor.

Aunque todo indicaba que Nicola Porcella sostenía una buena amistad con Gala Montes, esto parece haber cambiado tras las declaraciones de la actriz en "Pinky Promise", canal de la cantante Karla Díaz en YouTube, donde se refirió a Agustín Fernández de manera despectiva asegurando que le daba "hueva" y en una dinámica prefirió a Sian Chiong pese a las románticas escenas que protagonizó con el modelo en el reality show.

La decisión del actor peruano generó molestia entre los fans de la también cantante, quienes arremetieron en su contra haciendo tendencia "Soltero fracasado" asegurando que su reality show no tuvo el éxito que esperaba. Aunque las seguidoras de Porcella no se quedaron calladas y lo defendieron desatando así una fuerte pelea en donde compartieron algunas de las polémicas más grandes en la carrera de ambos actores.

Gala Montes pone fin a conflicto con Nicola Porcella y pide perdón

Ante el escándalo que se generó en redes sociales y que involucró a Karime Pinter, la actriz de "El señor de los cielos" compartió un video a través de sus historias en Instagram en donde señala haber "limado asperezas" con Nicola Porcella y le pidió disculpas por los mensajes compartidos en su cuenta de X, antes Twitter, donde arremete en su contra con burlas usando los memes elaborados por sus fans.

“Ayer le escribí a Nicola porque, ¿por qué pelearse con la gente? No tiene sentido y me disculpe por lo que sea que yo haya dicho y él se disculpó por lo que sea que haya dicho y ya somos amigos. Entonces por favor hagan el amor no la guerra. Fandoms, yo sé que lo hacen defendiéndonos, que nos aman, pero mejor únanse, somos más si nos unimos todos, podemos ser amigos todos, podemos apoyarnos y ya”, dijo Gala Montes quien agradeció a Nicola Porcella por estar abierto al diálogo.

Nicola Porcella confirmó la reconciliación con Montes y pidió a sus fans detener los ataques en redes: “No me queda la duda de que es una gran mujer, que tiene un gran corazón, se lo dije. Si hubo malos entendidos a veces es por cosas decimos sin querer, igual a toda mi gente, mi uno por ciento, que siempre están ahí, no hay que ser hate y unirnos como grupos, como fandoms para hacer algo grande (…) Estoy muy contento porque no quería estar mal con ella, es una mujer que admiro”.

