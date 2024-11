Paco de María está inquieto por la industria musical y las canciones con mensajes negativos

El cantante Paco de María no está peleado con las modas, entiende que sobre ellas gira la industria musical, sin embargo, considera que en los últimos años las letras de las canciones cada vez son más simples y negativas, lo cual se termina reflejando en la sociedad.

“Creo que es alarmante y no nos damos cuenta que al escuchar tantas canciones con mensajes negativos se siembra una semilla negativa en nuestra mente y se define en nuestro comportamiento como país. Entonces esto debe cambiar, todos los artistas deberíamos dar un mensaje más de unión, de amor, tener letras que nos recuerden a la familia y amigos, no de reclamos o de grosería”, afirmó.

Reconoció que no puede generalizar y decir que toda la música actual es mala, ya que hay artistas nuevos que le gustan, sin embargo, son los que menos foco tienen en los medios de comunicación y van destacando, porque las plataformas digitales les dan espacio.

“Eso es lo positivo de la tecnología, permite escuchar a más artistas, no sólo quedarnos con lo que ponen los medios de comunicación. Lo negativo es que ahora con un sistema sustituyen un estudio, pierden preparación, disciplina y al final, la música es un arte y se debe estudiar, ahora no hay artistas, sólo personas famosos, tampoco tengo nada contra ellas, pero es algo que también me inquieta”, afirmó.