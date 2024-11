"La Chilindrina" revela que tiene todo listo para el momento de su muerte, así quiere que sea su funeral: VIDEO

Este sábado 2 de noviembre la actriz y comediante María Antonieta de las Nieves, conocida en la industria como "La Chilindrina", se convirtió en tendencia en redes sociales después de conceder una entrevista en la que reveló que tiene todo listo para el momento de su muerte.

A sus 74 años de edad "La Chilindrina" es considerada una de las máximas referentes de la televisión en nuestro país gracias al excelente trabajo que hizo durante tantos años como protagonista de series como "El Chavo del Ocho" y "El Chapulín Colorado", lo que le permite gozar de una envidiable fama.

Hace unas horas la experta en temas de la farándula "La Comadrita" compartió un fragmento de la entrevista que concedió María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" a distintos medios de la farándula. La actriz de 74 años de edad fue cuestionada sobre su última voluntad.

En este sentido la protagonista de series de televisión como "El Chavo del Ocho" y "La Chilindrina" dijo que ya tiene todo listo para su último adiós. Reveló que ya escogió el ataúd y la agencia en donde quiere que sus familiares y amigos le den el último adiós.

"Tengo preparada mi caja, mi ataúd, ya lo busqué y me gustó mucho. Ya tengo lista la agencia donde me van a velar, tengo listo lo que me van a poner ese día. Me van a maquillar", contó.