Muere Charles Dumont, a los 95 años, compositor de las canciones de Edith Piaf y cuyo "himno" salió en "El Origen" de Christopher Nolan

¡Adiós a un grande de la música! La madrugada de este lunes medios franceses dieron a conocer que el actor, cantante y compositor Charles Dumont falleció a los 95 años tras luchar contra una larga enfermedad; la noticia fue confirmada por medios franceses, quienes revelaron que el deceso ocurrió en su casa. Cabe recordar que el hombre de origen francés saltó a la fama luego de componer "Je ne regritte rien" que interpretó Edith Piaf y que décadas más tarde llegaría a la película "El Origen" de Christopher Nolan.

De acuerdo con los detalles, el famoso francés falleció en su hogar y aunque se señaló que su deceso está relacionado a problemas de salud, no se revelaron con detalle las causas de muerte del compositor que hizo historia no sólo junto a Edith Piaf, sino también con la cantante estadounidense Barbra Streisand. Hoy el mundo de la música se despide de uno de los grandes de la música, quien dejó grandes canciones para el recuerdo y que pese a sus décadas existiendo, siguen siendo populares.

El primer éxito mundial que tuvo Charles Dumont fue precisamente con la francesa, a quien le dio su composición "Je ne regritte rien", misma que logró gracias a un trabajo en conjunto con Michel Vaucaire, una exitosa canción que lo llevó a la fama mundial por lo importante del tema y de su letra, pues la influencia fue tanta que incluso es considerada como el himno de la resistencia de la Legión Extranjera francesa durante la guerra de independencia de Argelia. Pero esto mismo ocurrió con una larga lista de temas a los que les dio voz la intérprete de "La vie en rose".

Se sabe que el hoy fallecido y la cantante colaboraron juntos en más de 30 ocasiones y con grandes éxitos que sonaron en la radio como "Flonflons du Bal", "Mon dieu" y "Les Amants". Por supuesto, el éxito como compositor no sólo se quedo en la Francia de la década de los 60s, pues a partir de 1971 comenzó a trabajar con la cantante estadounidense Barbra Streisand con "I've been here".

¿Quién fue Charles Dumont?

Charles Dumont nació en Cahors en Francia en 1929 y falleció el 18 de noviembre de 2024 a la edad de 95 años, Fue un querido y reconocido actor, cantante y compositor francés a quien se le atribuye la exitosa canción "Je ne regritte rien". Por su parte, él comenzó su trayecto como intérprete con temas como "Une chanson" y "Les amours imposibles". La popularidad de sus letras ha hecho que en pleno 2024 sigan sonando en la radio y en el cine.

Tal es el caso de la película "El Origen" (Inception, 2010) en la que se usó esta icónica canción cantada por Edith Piaf y seleccionada por el director Christopher Nolan. Pero no fue la única, ya que tambpen "Bull Durham salió en La biopic de la cantante, "La Môme".

Sigue leyendo:

¿Quién Knox, el guapo hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt con el que apareció en una alfombra roja y se robó miradas?

¡Beyoncé regresa a la NFL! La cantante actuará en el medio tiempo entre los Ravens y los Texas