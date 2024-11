Ignoran a Gala Montes en alfombra roja de los Latin Grammy | VIDEO

Gala Montes ha tenido una agenda llena tras participar en La Casa de los Famosos México, pues tras casi dos meses de haber terminado su participación en la segunda temporada no ha parado de cumplir con diversos compromisos laborales. Sin embargo, a su salida también se ha visto envuelta en una serie de escándalos que la han puesto en apuros y muchos de ellos han sido captados por usuarios de redes sociales.

Así fue como a través de TikTok se difundió un video del bochornoso momento que vivió en la alfombra roja de los Latin Grammys que se llevó a cabo hace unos días. Al parecer nadie reconoció a la actriz en el evento y fue ignorada por los medios de comunicación, así como fotógrafos e incluso por fans.

La joven actriz estuvo como invitada al evento que premia a los mejor de la música latina, y aunque acudir a este espectáculo fue muy importante para ella porque está enfocando su carrera en la industria musical para los presentes no fue tan importante y hasta dicen que fue ignorada cuando caminó por la alfombra.

Recordemos que Gala ha sido objeto e críticas al incursionar en la música, incluso durante uno de sus shows en televisión cantó el tema "Tacara" y aunque le gustó a sus fans, al parecer a muchas otras personas no les agradó tanto, por lo que de este tema surgió el meme "Hasta cuándo va a pasar".

¿Qué pasó con Gala Montes en los Latin Grammy?

En un video compartido por la cuenta de TikTok @lomejorclip se muestra el preciso instante en el que Gala llega sola a la alfombra de los Grammy pero lo que no se esperaba y es que iba a ser ignorada. En las imágenes se puede ver que camina por la pasarela pero su presencia no llama la atención de medios ni de prensa, por lo que avanza no antes de tomarse una foto con hombre.

En redes sociales trataron de defenderla asegurando que quienes estaban frente a ellas eran las conductoras de Telemundo, por lo que no conocían a la actriz, otros mencionaron que el video fue sacado de contexto, pues a quienes están centrando en la grabación es a las presentadoras y no a Gala, por eso parece que nadie está con ella.

La actriz caminó sola por la alfombra roja | Foto: TikTok @lomejorclip

¿Cuántos años tiene Gala Montes?

Gala Montes nació en la Ciudad de México el 4 de agosto del año 2000, tiene 24 años. Incursionó en la televisión cuando tenía apenas 6 años de edad y desde entonces ha participado en diversas series, telenovelas y películas. Ahora ha dejado la actuación a un lado para dedicarse a la música.

